ثبت ۵۲۹ مگاوات تقاضا برای ساخت نیروگاه خورشیدی در کهگیلویه و بویراحمد

به گزارش خبرگزاری توانیر به نقل از شرکت توزیع نیروی برق استان کهگیلیویه و بویراحمد، رسول روستائی افزود: با پیگیریهایی که انجام دادیم تاکنون منابع طبیعی استان با واگذاری ۱۱۶ هکتار از اراضی ملی برای احداث نیروگاه‌های خورشیدی موافقت کرده است. همچنین در فراخوانی که از سوی وزارت نیرو منتشر شد ۱۶۰ نفر برای ایجاد نیروگاه‌های کوچک و بزرگ خورشیدی در استان نام‌نویسی کرده‌اند.

وی یادآوری کرد: احداث نیروگاه در منطقه ویژه اقتصادی گچساران با تخصیص زمین به مساحت ۱۵۰ هکتار و نیروگاه شهرک صنعتی سقاوه در مسیر اجرا قرار گرفته است.

روستائی همچنین از عملیات اجرایی چند طرح دیگر شامل نیروگاه ۱۰ مگاواتی در سقاوه، نیروگاه ۲۰ مگاواتی در لیکک و چند طرح کوچک‌تر در شهرستان‌های بهمئی و چرام خبر داد.

به گفته مدیرعامل شرکت توزیع برق کهگیلویه و بویراحمد، ۷۰ درصد سرمایه‌گذاری مورد نیاز راه‌اندازی نیروگاه‌های خورشیدی با تسهیلات بانکی تامین می‌شود و در حال حاضر وام‌های ۱۴ درصد با دوره بازپرداخت ۳ ساله پرداخت می‌شود و سرمایه‌گذاران می‌توانند برق تولیدی خود را به صورت تضمینی با قرارداد ۲۰ ساله به فروش برسانند یا آن را به بازار بورس عرضه کنند.

شایان ذکر است، استان کهگیلویه و بویراحمد با توجه به قرار گرفتن روی کمربند تابش ایران، پتانسیل بسیار خوبی برای راه‌اندازی و کسب درآمد از طریق نیروگاه‌های خورشیدی دارد. هوای پاک و ارتفاع مناسب سبب شده که استان در جدول تابش خورشید مناطق مختلف کشور جایگاه مناسبی داشته باشد.استفاده از انرژی خورشیدی با توجه به مزایایی مانند کاهش مصرف سوخت‌های فسیلی، تولید برق بدون نیاز به آب و کاهش آلودگی هوا یکی از راهکارهای کاهش برق به ویژه در روزهای گرم تابستان است.