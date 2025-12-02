به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا گوهری ظهر سه شنبه در نخستین جلسه باشگاه قصه گویی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان کردستان با بیان اینکه قصهگویی از مؤثرترین ابزارهای انتقال مفاهیم تربیتی است، بر ضرورت توسعه این هنر در میان کودکان و نوجوانان تأکید کرد.
مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان، کردستان، با ابراز خرسندی از آغاز فعالیت رسمی باشگاه، شکلگیری این مجموعه را «اقدامی بنیادین برای تربیت قصهگویان توانمند» دانست و افزود: قصهگویی ابزاری اثرگذار در انتقال مفاهیم، کاهش آسیبهای اجتماعی و تقویت مهارتهای فرهنگی و تربیتی نسل کودک و نوجوان است.
وی با اشاره به ظرفیتهای گسترده قصهگویی در حوزههای آموزشی و اجتماعی، گفت: توجه ساختارمند به این هنر میتواند مسیر تربیتی سالمتری پیش روی خانوادهها و مراکز فرهنگی قرار دهد.
در ادامه جلسه، کارشناسان حاضر نیز بر ضرورت پاسداشت میراث شفاهی و سنت دیرینه قصهگویی تأکید کردند و تشکیل باشگاه را فرصتی برای احیای روایتهای بومی و انتقال فرهنگ میان نسلها دانستند.
همچنین ساختار و مأموریت باشگاه قصهگویی تشریح شد؛ نهادی فراگیر که با گردهمآوردن قصهگویان، نویسندگان، داوران، کارگردانان، منتقدان، مترجمان و پژوهشگران در سراسر کشور، بستری برای هدایت جریان قصهگویی و تقویت حضور فعالان این عرصه فراهم میآورد. ترویج ارزشهای انسانی و الهی در آثار قصهمحور از مهمترین اهداف این باشگاه عنوان شد.
در بخش دیگری از جلسه، جایگاه دیرینه قصه در فرهنگ بشری و نقش آن در پیوند میان نسلها بررسی شد. حاضران با اشاره به بهرهگیری قرآن از زبان روایت برای انتقال آموزههای اخلاقی، بر اهمیت «قصهدرمانی» و کارکردهای آن در برخی کشورها تأکید کردند.
ضرورت انتخاب قصههای اصیل، آشنایی کودکان با قهرمانان و افسانههای ریشهدار و ارتقای مهارت مربیان و شرکتکنندگان جشنوارههای قصهگویی از دیگر محورهای مطرحشده در این نشست بود.
در پایان مقرر شد جلسات باشگاه قصهگویی با هدف همافزایی، برنامهریزی و ارائه گزارشهای دورهای، دستکم ماهی یکبار برگزار شود.
