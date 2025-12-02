  1. استانها
گوهری: قصه‌گویی ابزار تربیت نسل آینده است

سنندج- مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان کردستان قصه‌گویی را ابزار تربیت نسل آینده دانست و گفت: راه‌اندازی باشگاه قصه‌گویی اقدامی بنیادی برای پرورش قصه‌گویان توانمند در استان است.

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا گوهری ظهر سه شنبه در نخستین جلسه باشگاه قصه گویی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان کردستان با بیان این‌که قصه‌گویی از مؤثرترین ابزارهای انتقال مفاهیم تربیتی است، بر ضرورت توسعه این هنر در میان کودکان و نوجوانان تأکید کرد.

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان، کردستان، با ابراز خرسندی از آغاز فعالیت رسمی باشگاه، شکل‌گیری این مجموعه را «اقدامی بنیادین برای تربیت قصه‌گویان توانمند» دانست و افزود: قصه‌گویی ابزاری اثرگذار در انتقال مفاهیم، کاهش آسیب‌های اجتماعی و تقویت مهارت‌های فرهنگی و تربیتی نسل کودک و نوجوان است.

وی با اشاره به ظرفیت‌های گسترده قصه‌گویی در حوزه‌های آموزشی و اجتماعی، گفت: توجه ساختارمند به این هنر می‌تواند مسیر تربیتی سالم‌تری پیش روی خانواده‌ها و مراکز فرهنگی قرار دهد.

در ادامه جلسه، کارشناسان حاضر نیز بر ضرورت پاسداشت میراث شفاهی و سنت دیرینه قصه‌گویی تأکید کردند و تشکیل باشگاه را فرصتی برای احیای روایت‌های بومی و انتقال فرهنگ میان نسل‌ها دانستند.

همچنین ساختار و مأموریت باشگاه قصه‌گویی تشریح شد؛ نهادی فراگیر که با گردهم‌آوردن قصه‌گویان، نویسندگان، داوران، کارگردانان، منتقدان، مترجمان و پژوهشگران در سراسر کشور، بستری برای هدایت جریان قصه‌گویی و تقویت حضور فعالان این عرصه فراهم می‌آورد. ترویج ارزش‌های انسانی و الهی در آثار قصه‌محور از مهم‌ترین اهداف این باشگاه عنوان شد.

در بخش دیگری از جلسه، جایگاه دیرینه قصه در فرهنگ بشری و نقش آن در پیوند میان نسل‌ها بررسی شد. حاضران با اشاره به بهره‌گیری قرآن از زبان روایت برای انتقال آموزه‌های اخلاقی، بر اهمیت «قصه‌درمانی» و کارکردهای آن در برخی کشورها تأکید کردند.

ضرورت انتخاب قصه‌های اصیل، آشنایی کودکان با قهرمانان و افسانه‌های ریشه‌دار و ارتقای مهارت مربیان و شرکت‌کنندگان جشنواره‌های قصه‌گویی از دیگر محورهای مطرح‌شده در این نشست بود.

در پایان مقرر شد جلسات باشگاه قصه‌گویی با هدف هم‌افزایی، برنامه‌ریزی و ارائه گزارش‌های دوره‌ای، دست‌کم ماهی یک‌بار برگزار شود.

