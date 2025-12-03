به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین محسنی اژهای، ظهر چهارشنبه در دیدار با اقشار مختلف استان یزد با اشاره به نعمتهای اسلام ناب، انقلاب اسلامی و رهبری، اظهار کرد: هر اختیاری که در قوه قضائیه دارم و قابلیت تفویض دارد، برای حل مشکلات استان یزد، همینجا و همین لحظه به رئیسکل دادگستری استان میسپارم.
وی در ادامه افزود: بخشی از مشکلات یزد مربوط به داخل استان است و باید با همافزایی مسئولان، از نماینده ولیفقیه تا مدیران اجرایی، برای حل آنها اقدام کرد.
رئیس قوه قضائیه در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به حوادث اخیر منطقه، گفت: جنگ ۱۲ روزه نشان داد دشمن با وجود همه سرمایهگذاریها به هیچیک از اهدافش نرسیده و مجبور شد ظرف چند روز درخواست آتشبس کند.
محسنی اژهای، رهبری را بزرگترین نعمت کشور دانست و تصریح کرد: امروز بزرگترین نعمت کشور، رهبری است که با صلابت، هوشمندی، استقامت و توکل به خدا در برابر همه فشارها ایستاده و کشور را از میان توطئهها عبور میدهد.
وی در مورد اختلاف نظرها نیز گفت: اگر در یک جلسه درباره علت یک مشکل یا راهحل آن چند دیدگاه متفاوت مطرح شود، باید بنشینیم، نظرات را نزدیک کنیم و به یک جمعبندی مشترک برسیم؛ همه دلسوزند و دشمنی در کار نیست.
رئیس قوه قضائیه با اشاره به اهمیت کشاورزی و تولید، اظهار داشت: اگر به کشاورزی و تولید توجه نکنیم، امنیت سیاسی، غذایی، فرهنگی و حتی امنیت عمومی ما آسیب میبیند؛ بنابراین این دو حوزه باید با جدیت دنبال شوند.
وی افزود: هم امنیت اقتصادی و سرمایهگذاری باید تقویت شود، هم تولید حمایت شود و هم مبارزه قاطع با فساد انجام گیرد؛ هنر این است که این موارد با هم جمع شوند و به یکدیگر آسیب نزنند.
محسنی اژهای در پایان با اشاره به سند تحول قوه قضائیه، گفت: سند تحول قوه قضائیه بهروز شده اما هنوز به نقطه مطلوب نرسیدهایم و نیاز به همکاری مردم، رسانهها و همه دلسوزان داریم تا تخلفات، ناترازیها و مفاسد اقتصادی به شکل عالمانه و بدون تبعیض پیگیری شود.
قاضیالقضات بیان کرد: در مسیر مقابله با فساد، بعضا مطالبی نیز منتشر میشود که نادرست و ناصحیح است. فیالمثل چندی پیش اعلام شد که یک قاچاقچی سوخت، در عرض دو ساعت، ۱۱ هزار میلیارد تومان جریمه را پرداخت کرده است؛ من بلافاصله پیگیری کردم؛ چرا که اساساً امکان بانکی چنین پرداختی وجود ندارد و اینگونه نیست که محکومی این مقدار پول را بیاورد و ما در باب منشأ آن کنکاش نکنیم؛ علیایحال مشخص شد که مطلب منتشره نادرست است؛ سپس اصلاحیهای از طرف فراجا صادر شد که مقصود ۱۱ هزار میلیارد ریال بوده است؛ آن هم پیگیری کردم و مشخص شد، نادرست است. این نمونهای از اخبار مخدوش و خلاف واقع در حوزه مبارزه با فساد است الغرض، ما نمیتوانیم به اسم مبارزه با فساد هر مطلب نادرست و غیر دقیقی را نشر دهیم.
