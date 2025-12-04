در نشست پایانی رئیس قوه قضائیه در یزد چه گذشت؟

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدمحمد صاحبکار، معاون راهبردی قوه قضائیه در این جلسه به ارائه توضیحاتی در خصوص شاخص‌های مختلف عملکردی مجموعه قضائی استان یزد پرداخت.

ابراهیم شاهرخیان، معاون مالی، پشتیبانی و امور عمرانی قوه قضائیه نیز در این جلسه، گزارشی از روند اجرای مصوبات و تخصیص اعتبارات سفر استانی هیئت عالی قضائی به یزد در سال ۱۴۰۱ ارائه کرد.

حل ۱۷۵ معضل ثبتی در کشور

حسن بابایی، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک نیز طی سخنانی اظهار کرد: تا به امروز و در جریان دور دوم سفرهای استانی رئیس قوه قضائیه، شاهد حل ۱۷۵ معضل ثبتی در کشور بوده‌ایم؛ امروز و در جریان سفر هیئت عالی قضائی، معضل ثبتی ۳۹ روستا در شهرستان تفت حل شد و ۱۸۷۵ سند تقدیم مردم گردید؛ همچنین در روستای اکرمیه ۳۲۰۰ سند و در روستای ترک‌آباد نیز ۱۸۹۰ سند تقدیم مردم شد.

وی افزود: در آستانه سفر هیئت عالی قضائی به استان یزد، ۲۸۰۰ سند موقوفات، ۵ هزار سند روستایی، ۱۱ هزار سند نهضت ملی مسکن و ۱۴۹ سند مجتمع اقتصادی کمیته امداد صادر شد و حدنگاری اراضی نیروهای مسلح و قطعات شهرک‌های صنعتی استان نیز به پایان رسید.

بابایی همچنین از صدور اسناد قنوات استان یزد برای اولین بار خبر داد و گفت: ۶۰۰ سند مالکیت قنوات استان یزد به مالکین آنها تقدیم شد.

حمیدرضا موحدی، معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضائیه نیز در این جلسه به ارائه گزارشی اجمالی از تعداد و وضعیت استخدامی نیروهای انسانی مجموعه قضائی استان یزد پرداخت و از فعالیت ۲۷ شعبه دادگاه صلح در این استان تا به امروز خبر داد.

حجت‌الاسلام والمسلمین جعفر قدیانی، دادستان انتظامی قضات نیز در این جلسه به ارائه گزارشی از سفر خود به شهرستان بافق و وضعیت مراکز قضائی این شهرستان پرداخت.

عباس مسجدی، رئیس سازمان پزشکی قانونی نیز در این جلسه، ضمن ارائه گزارشی از دیدارها و بازدیدهای صورت گرفته در شهرستان مهریز، اظهار کرد: کلیه مصوبات مربوط به پزشکی قانونی در سفر قبلی هیئت عالی قضائی به استان یزد، اجرایی شده‌اند.

ذبیح الله خدائیان، رئیس سازمان بازرسی کل کشور نیز در این جلسه، در خصوص دیدارهای خود با مردم شهرستان‌های اردکان و میبد و همچنین حضور در جلسات شورای اداری این دو شهرستان، توضیحاتی ارائه کرد و به ذکر برخی مشکلات در حوزه اسناد مالکیت اهالی میبد پرداخت.

علی اصغر رفاهی، رئیس مرکز ارتباطات مردمی قوه قضائیه نیز گفت: در جریان سفر هیئت عالی قضائی به استان یزد با ۲۳۰ نفر ملاقات صورت گرفت و بیش از هزار و ۱۸۰ درخواست و نامه مردمی واصل شد.

آزادی ۱۳۰ نفر از زندانیان استان یزد

غلامعلی محمدی، رئیس سازمان زندان‌ها نیز در این جلسه از آزادی ۱۳۰ نفر از زندانیان استان یزد به‌واسطه کمک‌های خیرین و بهره‌مندی از ارفاقات قانونی، همزمان با سفر هیئت عالی قضائی به این استان خبر داد.

رفع موانع تولید معدن سرب و روی مهدی‌آباد

در بخش دیگر این جلسه، حجت‌الاسلام والمسلمین حسین طهماسبی، رئیس کل دادگستری استان یزد از اجرای بخش قابل توجهی از مصوبات سفر استانی پیشین هیئت عالی قضائی به این استان در شهریور ماه سال ۱۴۰۱ خبر داد و گفت: حل معضل اسناد بیش از دو هزار و ۷۰۰ خانوار روستای ترک‌آباد بخش مرکزی اردکان، حل مشکل اسناد اهالی روستای اکرمیه و صدور سه هزار و ۲۰۰ سند تا به امروز، رفع معضل اسناد ۳۹ روستای شهرستان تفت و تقدیم هزار و ۸۷۵ سند تاکنون و همچنین رفع موانع تولید معدن سرب و روی مهدی‌آباد، از جمله اقدامات انجام‌شده مجموعه قضائی استان یزد در اجرای مصوبات سفر هیئت عالی قضائی به این استان در سال ۱۴۰۱ است.