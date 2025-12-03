شهردار پاکدشت:پروژه۳۵۰۰ میلیاردی رفع بوی نامطبوع بلوار رحیمی کلید خورد

به گزارش خبرنگار مهر، پیمان شکرزاده، ظهر چهارشنبه، در جمع خبرنگاران، از آغاز عملیات پوشش کانال انتقال آب در بلوار شهیدان رحیمی این شهرستان خبر داد و گفت: با اجرای این طرح، معضل بوی نامطبوع این محور شهری برطرف و یکی از مهمترین مطالبات شهروندان با ۳,۵۰۰ میلیارد ریال اعتبار محقق شده است.
شکرزاده، صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران از آغاز عملیات سرپوشیدهسازی کانال انتقال آب واقع در بلوار شهیدان رحیمی که سالها مطالبه مردم بود خبر داد و اظهار کرد: این پروژه با اعتبار ۳,۵۰۰ میلیارد ریال اعتبار آغاز و بزرگترین طرح خدمات شهری پاکدشت محسوب میشود.
وی با بیان اینکه این کانال، آب تصفیهخانه تهران را به دشت پاکدشت و ورامین منتقل میکند، افزود: عبور کانال از این محور مهم شهری، موجب انتشار بوی نامطبوع و تجمع حیوانات موذی شده بود و استمرار این وضعیت دیگر قابل قبول نبود.
شهردار پاکدشت طول این طرح را ۵۰۰۰ متر و عرض متوسط آن را ۱۲ متر اعلام کرد و ادامه داد: با اجرای این پروژه، بیش از ۶۰ هزار مترمربع فضای جدید شهری ایجاد میشود که در قالب گذر مشاهیر، باغ مینیاتوری ایرانزمین، گذر فرهنگی، باغراه گفتوگو، باغراه غذا و زمینهای ورزشی در اختیار شهروندان قرار خواهد گرفت.
شکرزاده با اشاره به آغاز فاز نخست در ضلع شمالی بلوار امام رضا (ع) تصریح کرد: طول فاز اول حدود ۸۵۰ متر است و سرپوشیدهسازی، محوطهسازی و نصب مبلمان شهری آن تا پایان سال انجام میشود.
وی ضمن قدردانی از مدیریت شرکت آب منطقهای بابت همراهی در اجرای این پروژه، زمان بهرهبرداری کامل طرح را هفته دولت سال آینده اعلام کرد و گفت: این پروژه در راستای تحقق چشم انداز شهرداری با عنوان «پاکدشت آینده روشن» و برای تأمین آرامش و آسایش شهروندان برنامه ریزی و اجرایی شده است.
