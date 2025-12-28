  1. استانها
۷ دی ۱۴۰۴، ۱۳:۲۴

پایان یک گره ترافیکی قدیمی در خروجی شرقی پاکدشت

پاکدشت- شهردار پاکدشت گفت: اجرای دوربرگردان غیرهمسطح خروجی شرقی آغاز شد و ظرف ۱۰ ماه آینده به بهره‌برداری می‌رسد.

به گزارش خبرنگار مهر، پیمان شکرزاده، ظهر یکشنبه، در جمع خبرنگاران، از آغاز اجرای نخستین دوربرگردان غیرهمسطح پاکدشت خبر داد و گفت: این پروژه با رویکرد ملی و هدف کاهش ترافیک خروجی شرقی پاکدشت و روان‌سازی عبور و مرور مسیر ترانزیتی شرق به غرب کشور، طی ۱۰ ماه آینده به بهره‌برداری خواهد رسید.

پیمان شکرزاده در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به اهمیت موقعیت راهبردی پاکدشت به‌عنوان یکی از دروازه‌های شرقی استان تهران و مسیر عبور زائران حضرت امام رضا (ع) اظهار کرد: خروجی شرقی این شهرستان سال‌ها با ترافیک سنگین مواجه بوده و این پروژه با هدف رفع این گره قدیمی در دستور کار مدیریت شهری قرار گرفته است.

وی افزود: در فاز نخست، دوربرگردان غیرهمسطح شرق به شرق اجرا می‌شود و در سال‌های آینده دسترسی غرب به غرب نیز ساخته خواهد شد تا شبکه ترافیکی این محدوده به‌صورت کامل ساماندهی شود.

شهردار پاکدشت تصریح کرد: این دوربرگردان ۴۰۰ متر طول دارد و شامل دو ورودی و دو خروجی است. عرشه فولادی پل به وزن ۶۰۰ تن، طول ۱۷۸ متر و عرض ۱۲ متر با دو باند عبوری، روی دو پایه کوله‌ای و هشت پایه دیگر نصب می‌شود. در اجرای پایه‌ها حدود ۱۰۰۰ تن بتن‌ریزی و ۳۵۰ تن میلگرد به کار گرفته شده است.

شکرزاده خاطرنشان کرد: بهره‌برداری از این پروژه تأثیر قابل‌توجهی در کاهش ترافیک شهری، افزایش ایمنی و تسهیل تردد شهروندان، مسافران و زائران خواهد داشت. همزمان با اجرای این طرح، چندین پروژه ترافیکی دیگر از جمله ایجاد کنارگذر شهری و دسترسی‌های جدید نیز در دستور کار مدیریت شهری قرار گرفته است تا مشکل چندده‌ساله ترافیک پاکدشت به‌صورت ریشه‌ای و پایدار حل شود.

