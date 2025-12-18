خبرگزاری مهر، گروه استانها؛ شهر پاکدشت، که سالها با چالشهای ترافیکی و چهرهای نامناسب در محورهای اصلی مواجه بود، حالا در آستانه یک تحول زیرساختی گسترده قرار گرفته است.
مجموعهای از پروژههای عمرانی کلان در این شهر در حال اجراست که با اعتباری بالغ بر سه هزار میلیارد تومان برنامهریزی و عملیاتی شدهاند؛ طرحهایی که قرار است چهره شهری و کیفیت زندگی ساکنان این منطقه را تغییر دهد.
بسیاری از این پروژهها پاسخ مستقیمی به مطالبات شهروندان هستند: از رفع بوی نامطبوع و بهبود منظر شهری تا کاهش مشکلات ترافیکی و اتصال منطقی معابر درونشهری.
اعتبار ۳۵۰ میلیارد تومان برای سرپوشیده سازی کانال شهدای رحیمی
یکی از پرتکرارترین دغدغههای مردم پاکدشت، وجود کانال انتقال آب در دل بلوار شهیدان رحیمی است، این کانال که آب تصفیهخانه تهران را به دشت پاکدشت و ورامین منتقل میکند، بهدلیل انتشار بوی نامطبوع و تجمع حیوانات موذی در سالهای اخیر انتقادهای گستردهای را بههمراه داشت.
در پاسخ به این نارضایتیها، شهرداری پاکدشت عملیات سرپوشیدهسازی این کانال را آغاز کرده است، این پروژه که به گفته مسئولان بزرگترین طرح خدمات شهری شهرستان به شمار میرود، با اعتبار بیش از ۳۵۰ میلیارد تومان کلید خورده و بنا است تا با پوشش کامل کانال، علاوه بر رفع بوی نامطبوع، فضای جدید شهری برای شهروندان ایجاد شود.
طول این پروژه چندین کیلومتر است و پیشبینی میشود بیش از ۶۰ هزار مترمربع فضای جدید شامل گذر فرهنگی، باغراه، و امکانات تفریحی پس از تکمیل در اختیار مردم قرار گیرد.
پاکدشت یکی از شهرهایی است که میزان ترافیک در مسیرهای شرقی–غربی بویژه در تقاطعهای اصلی، مانند میدان شهید سلیمانی، باعث تداخل و کندی حرکت شده بود، برای حل این مسئله، احداث اولین دوربرگردان غیرهمسطح در این محور در دستور کار قرار گرفته است و براساس اعلام شهرداری، هدف اصلی این تقاطع غیرهمسطح کاهش بار ترافیکی و تسهیل دسترسی رانندگان در یکی از پررفتوآمدترین نقاط شهر است که انتظار میرود پس از افتتاح، بخشی از بار ترافیکی بلوارهای اصلی را بکاهد و جریان حرکت را روانتر کند.
یکی دیگر از پروژههای کلیدی در حال اجرا، تکمیل مسیر بلوار شهدای مظفر است که مسئولان آن را «قطعهای مهم در شبکه معابر پاکدشت» میدانند، این پروژه در بخش شمالی شهر و در حدفاصل پارک ملل تا تقاطع بلوار امام خمینی قرار دارد و میتواند انتقال جریان خودروها را در این بخش مدیریت کند.
تقاطع غیرهمسطح تا هفته دولت سال آینده افتتاح میشود
پیشتر شهردار پاکدشت نیز از روند پیشرفت این پروژه خبر داده و اشاره کرده بود که با تکمیل آن، اثر محسوسی در کاهش مشکلات ترافیکی هسته مرکزی شهر مشاهده خواهد شد.
پیمان شکرزاده، شهردار پاکدشت، در همین راستا در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: افتتاح نخستین پل تا «هفته دولت» در سال آینده هدفگذاری شده است.
به گفته وی، یک پروژه پل و دوربرگردان با اعتبار اولیه حدود ۲۲۰ میلیارد تومان و طولی در حدود ۱۷۱ متر در دست اجراست.
شکرزاده تأکید کرد: این دوربرگردان غیرمستقیم است. ما تمام تلاشمان این است که بتوانیم پل اول را تا هفته دولت سال آینده افتتاح کنیم.
شهردار پاکدشت همچنین به تکمیل مسیر بلوار شهدای مظفر در شمال و جنوب «پل شهید اسدالله پازوکی» به عنوان یکی دیگر از طرحهای در حال اجرا اشاره کرد.
رمز تسریع پروژههای عمرانی پاکدشت؛ اعتبارات ارزش افزوده و همکاری با نماینده مجلس
این طرحهای عمرانی بخشی از برنامه گستردهتری است که مدیریت شهری پاکدشت برای سالهای اخیر تعریف کرده است، فرماندار پاکدشت در نشستهای رسمی تصریح کرده که «اعتبارات ارزش افزوده و همکاری با نماینده مجلس» نقش کلیدی در تسریع اجرای پروژههای عمرانی داشتهاند و با پیگیریهای مستمر، بخش عمدهای از طرحهای نیمهتمام و جدید در دست تکمیل قرار گرفته است.
به گفته نماینده مردم پاکدشت، بیش از هفت کیلومتر مسیر بلوار در توان طرحهای فعلی در حال توسعه است و این پروژهها بهعلاوه اتصال کمربندی پاکدشت، میتواند بخش عمدهای از مشکلات حملونقل شهری را کاهش دهد.
فرهاد بشیری که با خبرنگار مهر گفتگو میکرد، اظهار داشت: این مسیر میتواند بخش عمدهای از ترافیک شهر را کاهش دهد.
به گفته وی، کار بر روی این مسیر در جریان است و هدف، بهرهبرداری از آن تا «دهه فجر» سال جاری است.
بشیری در ادامه افزود: از طرفی موضوع کمربندی پاکدشت نیز بخشی به این مسیر گره خورده است.
۷۰ درصد طرحهای در حال اجرای شهرداری پاکدشت عمرانی است
وی با اشاره به عملکرد شهرداری پاکدشت گفت: سه همت ارزش طرحهای در حال اجرای شهرداری پاکدشت است، که ۷۰ درصد آن به طرحهای عمرانی اختصاص دارد.
شاید مهمترین پیام این تحولات، تمرکز بر «بهبود کیفیت زیست شهری» باشد، طرح سرپوشیدهسازی کانال آب نه فقط مسئله بوی نامطبوع را رفع میکند، بلکه با ایجاد فضاهای تفریحی و فرهنگی در اطراف آن، میتواند به افزایش سرزندگی شهری کمک کند. از سوی دیگر، تکمیل مسیرهای جدید و احداث تقاطعهای غیرهمسطح میتواند زمینهساز کاهش محسوس بار ترافیکی در بلوارهای اصلی شود.
شهرداری پاکدشت و دیگر نهادهای مسئول بارها تاکید کردهاند که این اقدامات نه صرفاً پروژههای عمرانی، بلکه «سرمایهگذاری برای توسعه پایدار شهری» است، که با مشارکت مردم و مدیریت منابع پیش میرود.
با وجود این پیشرفتها، چالشهایی همچنان باقی است. اجرای پروژههای بزرگ بویژه در شهرهایی با جمعیت رو به رشد مانند پاکدشت، نیازمند منابع مالی پایدار، همکاری بخش خصوصی، و تسهیل مجوزها از سوی مراجع بالادستی است.
با این حال، آنچه اکنون در زمین اجرا در حال رخ دادن است، از سرپوشیدهسازی کانالها تا ساخت تقاطعهای جدید و تکمیل بلوارها، نشان میدهد که شهر پاکدشت در مسیر «تحولی ساختاری و بلندمدت» قرار گرفته است. اگر این پروژهها طبق برنامه پیش بروند، میتواند الگویی برای سایر شهرهای استان تهران نیز باشد.
