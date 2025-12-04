پایداری نسبی جو در گلستان از فردا؛ بارش پراکنده و مه طی امروز در استان

سمیه جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: بر اساس آخرین نقشههای پیشیابی، امروز با حاکمیت جریانات شمالی در استان، وقوع بارشهای پراکنده باران و پدیده مه در برخی مناطق مورد انتظار است.
وی افزود: از فردا تا اواسط هفته آینده شرایط جوی در گلستان پایدارتر خواهد شد و طی این مدت آسمان استان غالباً صاف تا قسمتی ابری پیشبینی میشود.
جعفری همچنین به وضعیت دمایی استان اشاره کرد و گفت: سردترین شهر گلستان طی شبانهروز گذشته، مراوهتپه با ۷ درجه سانتیگراد بوده است. گرمترین شهر نیز گرگان با ۱۴ درجه سانتیگراد ثبت شده است.
وی خاطرنشان کرد: دمای صبح امروز گرگان ۱۰ درجه گزارش شد و پیشبینی میشود بیشینه دمای امروز این شهر به حدود ۱۶ درجه سانتیگراد برسد.
کارشناس هواشناسی گلستان گفت: در روزهای پیشرو، ناپایداری قابلتوجهی پیشبینی نمیشود و شرایط جوی برای فعالیتهای روزمره مناسب خواهد بود.
