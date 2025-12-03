وزش باد شمالی و کاهش نسبی دما

مریم بهروزی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: براساس آخرین خروجی مدلهای جوی، جریانات هوا در سطح منطقه شمالی است و وزش بادهای شمالی در استان انتظار میرود.
وی افزود: شدت باد در کانال بادی استان بیشتر است و شهرهای کوهین، تاکستان و بوئین زهرا نسبت به سایر مناطق، وزش باد شدیدتری را تجربه خواهند کرد.
بهروزی در ادامه گفت: برای ارتفاعات شمالی استان، مخصوصاً امروز چهارشنبه، علاوه بر پدیده مه، احتمال بارش پراکنده و خفیف نیز وجود دارد. از روز پنجشنبه تا ظهر شنبه جو استان نسبتاً پایدار خواهد بود.
این کارشناس هواشناسی همچنین با اشاره به دمای هوا اعلام کرد: برای امروز چهارشنبه و فردا پنجشنبه کاهش نسبی دما پیشبینی میشود.
