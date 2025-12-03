به گزارش خبرنگار مهر، علی‌آبادی در مراسم افتتاحیه بیست‌ویکمین نمایشگاه بین‌المللی صنعت آب ایران اظهار داشت همه تلاش وزارت نیرو بر اصلاح اقتصاد صنعت آب متمرکز است و برای آنکه سرمایه‌گذاری در این بخش جذاب شود، باید محیط کسب‌وکار آب نیز جذاب‌تر گردد. او این نمایشگاه را فرصتی برای هم‌افزایی و تعامل فعالان صنعت آب دانست.

وزیر نیرو با اشاره به پیش‌بینی‌های سازمان‌های تخصصی گفت: بارش‌های روزهای اخیر تأثیر مثبتی بر ذخایر آبی کشور گذاشته و بارش‌های بیشتری نیز برای هفته آینده انتظار می‌رود. او تأکید کرد اصلاح الگوی مصرف آب یک ضرورت فوری است.

علی‌آبادی افزود: درهای وزارت نیرو به روی کارشناسان، صاحب‌نظران و فعالان صنعت آب باز است و هرگونه طرح، ایده یا اقدام مؤثر در حوزه آب مورد استقبال قرار می‌گیرد. او همچنین با اشاره به اهمیت توسعه بازچرخانی آب و طرح‌های شیرین‌سازی، گفت وزارت نیرو از مجموعه‌هایی که در این زمینه نقش‌آفرینی کنند، حمایت خواهد کرد.

وزیر نیرو تصریح کرد: روزهای پرکاری در بخش آب و توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر در جریان است و ایران به یک کارگاه بزرگ توسعه تجدیدپذیرها تبدیل شده است.