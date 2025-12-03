  1. اقتصاد
وزیر نیرو: بارش‌های اخیر ذخایر آب را تقویت کرد

وزیر نیرو اعلام کرد بارش‌های اخیر موجب بهبود نسبی ذخایر آب کشور شده و طبق پیش‌بینی‌ها، هفته آینده نیز بارندگی‌های قابل توجهی در راه است. او بر اصلاح اقتصاد آب و توسعه تجدیدپذیرها تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی‌آبادی در مراسم افتتاحیه بیست‌ویکمین نمایشگاه بین‌المللی صنعت آب ایران اظهار داشت همه تلاش وزارت نیرو بر اصلاح اقتصاد صنعت آب متمرکز است و برای آنکه سرمایه‌گذاری در این بخش جذاب شود، باید محیط کسب‌وکار آب نیز جذاب‌تر گردد. او این نمایشگاه را فرصتی برای هم‌افزایی و تعامل فعالان صنعت آب دانست.

وزیر نیرو با اشاره به پیش‌بینی‌های سازمان‌های تخصصی گفت: بارش‌های روزهای اخیر تأثیر مثبتی بر ذخایر آبی کشور گذاشته و بارش‌های بیشتری نیز برای هفته آینده انتظار می‌رود. او تأکید کرد اصلاح الگوی مصرف آب یک ضرورت فوری است.

علی‌آبادی افزود: درهای وزارت نیرو به روی کارشناسان، صاحب‌نظران و فعالان صنعت آب باز است و هرگونه طرح، ایده یا اقدام مؤثر در حوزه آب مورد استقبال قرار می‌گیرد. او همچنین با اشاره به اهمیت توسعه بازچرخانی آب و طرح‌های شیرین‌سازی، گفت وزارت نیرو از مجموعه‌هایی که در این زمینه نقش‌آفرینی کنند، حمایت خواهد کرد.

وزیر نیرو تصریح کرد: روزهای پرکاری در بخش آب و توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر در جریان است و ایران به یک کارگاه بزرگ توسعه تجدیدپذیرها تبدیل شده است.

محمدحسین سیف اللهی مقدم

