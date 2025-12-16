به گزارش خبرگزاری مهر، عباس علیآبادی، وزیر نیرو در مراسم تقدیر از برگزیدگان پژوهش و فناوری صنعت آب و برق با تأکید بر ضرورت جذابسازی محیط کسبوکار گفت: ایجاد فضایی پویا و انگیزهبخش میتواند مانع مهاجرت نخبگان، دانشمندان و متخصصان شود و زمینه فعالیت مؤثر آنان در حل مسائل تخصصی کشور را فراهم کند.
وی افزود: محیط کسبوکار باید بهگونهای طراحی شود که اعضای هیئتهای علمی، دانشجویان و پژوهشگران بتوانند در آن شکوفا شوند، چرا که در چنین فضایی سرمایهگذاران نیز با اطمینان بیشتری وارد میدان خواهند شد.
وزیر نیرو با انتقاد از کندی روند جذابسازی محیط کسبوکار تصریح کرد: باید از شرایط موجود بهعنوان فرصتی برای ساخت آینده استفاده کنیم و با بسیج همه ظرفیتها و توانمندیها، مسیر دستیابی به آیندهای مطمئن را هموار سازیم.
علیآبادی همچنین بر ضرورت مسئلهمحوری در فعالیتهای پژوهشی و فناورانه تأکید کرد و گفت: شرکتهای دانشبنیان و پژوهشگران باید به تولید و طرح مسئله بپردازند، زیرا تنها با شناسایی دقیق مشکلات است که میتوان به راهحلهای مؤثر دست یافت. راهحل بسیاری از چالشها در دل خود مسئله نهفته است.
وی با اشاره به جایگاه علمی ایران در سطح جهان افزود: با وجود کسب رتبه ۱۷ در تولید مقالات علمی، کشور در حوزه نوآوری و خلق علم وضعیت مطلوبی ندارد و رتبه ایران در این شاخص ۷۰ است که نیازمند توجه و اقدام جدی است.
وزیر نیرو با اشاره به دو محور اساسی «مدیریت مصرف» و «مدیریت تولید» در صنعت آب و برق و لزوم پرهیز از اتکای صرف به واردات تکنولوژی ادامه داد: انتظار میرود شرکتهای دانشبنیان و فناور، الزامات و ابزارهای حرکت در این مسیر را ارائه دهند. اولویت اصلی نیز باید استفاده از ظرفیتها و توان داخلی در توسعه فناوری باشد.
علیآبادی در پایان با تأکید بر ضرورت ایجاد تحولات اساسی در حوزه تولید گفت: باید نهضتی فراگیر شکل گیرد تا تمامی ظرفیتهای علمی، فناورانه و اجرایی کشور برای حل چالشها، بهویژه در حوزه آب و برق، بهکار گرفته شود.
