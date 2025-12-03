گشایش نمایشگاه «راه روشن» در فرماندهی انتظامی سمنان

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس عقیدتی سیاسی انتظامی کشور صبح چهارشنبه وارد استان سمنان شد و مورد استقبال مقامات استانی قرار گرفت.

در بدو ورود حجت الاسلام علی شیرازی وارد فرماندهی انتظامی استان سمنان شد و به شهید خفته و گل پر پر شده هشت سال دفاع مقدس واقع در حسینیه امام فرماندهی انتظامی سمنان ادای احترام کرد.

رئیس عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی استان سمنان با حضور مسئولان استانی نمایشگاه فرهنگی راه روشن را در این مقر افتتاح کرد.

شرکت در همایش ملی نهج البلاغه دیگر برنامه سفر کاری یک روزه وی به سمنان است.

گفتی است این نمایشگاه فرهنگی در راستای اشاعه و گسترش حکمت‌ها، خطبه‌ها و فرمایشات حضرت علی (ع) در نهج البلاغه برپا شده است.