ارسال ۷۰۰ اثر به همایش نهج البلاغه سمنان؛ بصیرت دینی رویکرد مراسم است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام قاسم نوروز پور ظهر چهارشنبه در اختتامیه نخستین همایش استانی نهج‌البلاغه انتظامی استان سمنان در مقر این فرماندهی با بیان اینکه ۷۰۰ اثر به دبیرخانه این همایش ارسال شده است، ابراز داشت: با کار داوری خارج استان ۲۰ اثر به مرحله کشوری راه یافتند.

وی با بیان اینکه ارتقا معنویت و آشنایی هر چه بیشتر با نهج‌البلاغه این همایش برگزار شده است، افزود: آثار ارسالی در ۱۰ محور شامل عکس، مقاله، فیلم، نقاشی و غیره بوده است.

رئیس عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی استان سمنان با بیان اینکه برای برگزاری این همایش فضا سازی مناسب نیز انجام گرفت، ابراز داشت: رویکرد این طرح ترویج فرهنگی حوزه معارف علوی بوده است.

نوروز پور با بیان اینکه برگزاری این مراسم از اردیبهشت ماه سال جاری کلید خورده است، تصریح کرد: ارتقا بصیرت دینی مهمترین رویکردی که این همایش دنبال کرده است.

وی با بیان اینکه شرکت برای عموم مردم در این همایش آزاد بوده است، افزود: با برگزاری این مراسم‌ها می‌کوشیم تا توجه مخاطبان را به سیره ائمه جلب و قدمی برای کاهش آسیب‌های اجتماعی برداریم.