۶۰۰ اثر به جشنواره نهج البلاغه فراجا سمنان ارسال شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام قاسم نوروز پور بعد از ظهر شنبه در نشست خبری با خبرنگاران و اصحاب رسانه در محل فرماندهی انتظامی سمنان با بیان اینکه نخستین همایش استانی نهج البلاغه در استان سمنان برگزار می‌شود، ابراز داشت: تاریخ برگزاری این همایش ۱۲ آذرماه خواهد بود.

وی با بیان اینکه هدف از برگزاری این همایش ارتقا بصیرت دینی است، افزود: شرکت برای عموم در این همایش آزاد است.

رئیس عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی استان سمنان با بیان اینکه تاکنون ۶۰۰ اثر به این جشنواره ارسال شده است، ابراز داشت: رویکرد این جشنواره ترویج فرهنگ نهج البلاغه بر اقناع سازی و تعامل اجتماعی پلیس با مردم است.

نوروزپور با بیان اینکه این همایش در ۱۰ محور برنامه ریزی شده است، تصریح کرد: علاقه مندان حضور در جشنواره آثار خود را در قالب مقاله، نقاشی، هنرهای تجسمی، نمایش، سرود و شعر به دبیرخانه ارسال کردند.

وی افزود: این جشنواره می کوشد تا با ترویج فرهنگ نهج البلاغه، آموزه‌های دینی و سیره بزرگان و شهدا بر کاهش آسیب‌های اجتماعی در جامعه مؤثر واقع شود.