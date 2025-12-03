کشف ۳۲۰ کیلو تریاک و ۳۸ هزار قرص غیرمجاز در همدان

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ عباس عزیزی ظهر چهارشنبه در نشست خبری با بیان اینکه تجارت سیاه مواد مخدر سومین تجارت پرسود جهان است، اظهار کرد: پلیس مبارزه با مواد مخدر پرچمدار مقابله با شبکههای قاچاق است و با هدایت فرماندهی انتظامی استان، امسال ۳۹ باند قاچاق مواد مخدر در سطح استان و فراتر از آن متلاشی شده که نسبت به سال گذشته ۱۱ درصد افزایش دارد.
وی با اشاره به اجرای عملیاتهای پیچیده طی هفته اخیر افزود: در ۱۳ عملیات، چهار باند فعال منهدم و اعضای اصلی آنها دستگیر شدند. در این عملیاتها بیش از ۳۲۰ کیلوگرم تریاک، ۶ کیلوگرم شیشه، بیش از ۵ کیلوگرم هروئین کشف و ۱۰ دستگاه خودرو توقیف شد؛ همچنین ۲۳ متهم دستگیر شدند.
رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان همدان از افزایش ۱۴ درصدی کشفیات امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل خبر داد و گفت: در این مدت سه هزار و ۲۱۹ نفر از مرتبطین شامل قاچاقچیان و خردهفروشان به مراجع قضائی تحویل شدهاند که بیانگر رشد ۲۴ درصدی دستگیریهاست. همچنین ۷ هزار و ۶۸۰ نفر از معتادان، مصرفکنندگان و حاملان مواد مخدر دستگیر شدهاند.
اقدامات حمایتی از معتادان بهبود یافته
عزیزی با اشاره به اقدامات حمایتی از معتادان متجاهر گفت: دستگاهها مکلفاند بر اساس تأکید استاندار، موضوع ترک اعتیاد، مهارتآموزی و اشتغالزایی را دنبال کنند. از ۱۰ نفر معرفیشده به اداره ورزش، ۷ نفر در مجموعههای ورزشی به کارگیری شدهاند.
وی تعداد عملیاتهای انجامشده علیه قاچاقچیان در سال جاری را ۱۰ هزار و ۶۹۳ مورد اعلام کرد و افزود: این رقم ۸ درصد افزایش داشته و در نتیجه آن ۲۰۵ دستگاه خودرو که عمدتاً با درآمد قاچاق خریداری شده بود توقیف شده است.
رئیس پلیس مواد مخدر استان با بیان اینکه افزایش قیمت مواد مخدر موجب گرایش برخی افراد به مصرف قرصهای غیرمجاز شده است گفت: در سال جاری ۳۸ هزار عدد قرص غیرمجاز کشف و امحا شده که رشد ۳۶۸ درصدی را نشان میدهد.
به گفته عزیزی، یکهزار و ۵۹۸ طرح پاکسازی نقاط آلوده، تشدید برخورد با خردهفروشان و کنترل مسیرهای مواصلاتی اجرا شده که موجب افزایش رضایتمندی عمومی شده است. وی افزود: بخش عمده گزارشهای مرتبط با فروش مواد مخدر از سوی مردم ارائه میشود و این همراهی نقش مهمی در موفقیت عملیاتها دارد.
وی با اشاره به تخریب خانههای توزیع و مصرف مواد مخدر اظهار کرد: سال گذشته ۱۳ خانه پلاک قرمز به دستگاه قضائی معرفی شد که چهار مورد تخریب شد و امسال نیز پیگیریها ادامه دارد.
عزیزی برگزاری ۳۰۶ کارگاه و کلاس آموزشی در حوزه پیشگیری و آگاهسازی را از اقدامات شاخص عنوان کرد و افزود: طرح «آرامش در شهر» نیز بهصورت ماهانه اجرا میشود تا زمینه کاهش معتادان متجاهر فراهم شود.
وی با بیان اینکه کارگاه تولید مواد مخدر در استان شناسایی نشده است، گفت: برآوردها نشان میدهد یکهزار و ۸۰۰ تا دو هزار معتاد متجاهر در استان وجود دارد و برنامهها برای ترک اعتیاد و بازگشت آنان به چرخه زندگی ادامه دارد.
