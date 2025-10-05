امحای بیش از ۱۰ تن مواد مخدر در استان البرز

به گزارش خبرگزاری مهر، صبح یکشنبه بیش از ۱۰ تن و ۹۱۶ کیلوگرم انواع مواد مخدر در حضور مسئولان قضایی و انتظامی امحاء شد.

این میزان مواد مخدر شامل کشفیات یک سال اخیر پلیس در سطح استان بوده و بخش عمده آن ۴ تن و ۱۱۰ کیلوگرم شیشه، ۱۵۴ کیلوگرم هروئین، ۱۷۰۰ کیلو گل، ۴۸۲ کیلوگرم حشیش، انواع قرص های روانگردان ۱۵۳۹ کیلوگرم، سایر مواد تشکیل دهنده شیشه ۵۵۶ کیلوگرم، پیش ساز قرص متادون ۲۳۷۵ کیلوگرم، مربوط به ۶ ماهه ابتدایی سال جاری است.

سردار حمید هداوند فرمانده انتظامی استان البرز با اشاره به افزایش ۵۵ درصدی کشفیات مواد مخدر ، تاکید کرد: در حوزه مواد مخدر صنعتی و روانگردان، شامل هروئین و شیشه، شاهد رشد بی‌سابقه ۷۱۵ درصدی کشف نسبت به مدت مشابه سال قبل بوده‌ایم. متاسفانه این آمار نشان‌دهنده گسترش این نوع مواد مخدر در جامعه است که پلیس تلاش برای مقابله با آن را دارد.

سردار هداوند اظهار داشت: از ابتدای سال جاری ۱۶۴۲ نفر در ارتباط با قاچاق و فروش مواد مخدر دستگیر شده‌اند که عمده آنها خرده‌فروشان و قاچاقچیان عمده بوده‌اند. همچنین ۱۲۷۱۸ نفر معتاد متجاهر نیز دستگیر شده‌اند که این آمار نسبت به سال قبل ۳ درصد افزایش داشته است. از این تعداد ۷۵۳۱ نفر برای ترک اعتیاد به اردوگاه‌ها تحویل داده شده‌اند.

فرمانده انتظامی استان البرز مواد مخدر را سرمنشاء بسیاری از جرائم و آسیب‌های اجتماعی دانست.