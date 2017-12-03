۳ تن مواد مخدر در لرستان کشف شد/ تور گسترده پلیس برای مجرمان

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حاجی محمد مهدیان نسب صبح یکشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه استان با اشاره به اینکه در طول ۸ ماهه ابتدای سال جاری بالغ بر ۳ تن و ۲۰۸ کیلوگرم انواع مواد مخدر در استان کشف شده است، اظهار داشت: این میزان کشفیات مواد مخدر نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۰ درصد افزایش یافته است.

وی با بیان اینکه ۵۶ باند تهیه و توزیع مواد مخدر در استان منهدم شده است و ۱۳ هزار نفر قاچاقچی، تولید و توزیع کننده مواد مخدر و معتاد متجاهر دستگیر شده است، تصریح کرد: ۶۵ هزار و ۵۲۳ عدد قرص غیرمجاز روان گردان کشف کرده ایم و ۱۵۳ دستگاه خودرویی که مواد مخدر حمل می کرده است نیز توقیف شده است.

فرمانده انتظامی لرستان با تاکید بر اینکه ۳۲ دستگاه موتور سیکلت نیز در رابطه با حمل و توزیع مواد مخدر توقیف شده است، افزود: رویکرد جمع آوری خرده فروشان را در دستور کار داریم.

سردار مهدیان نسب با اشاره به اینکه ۶۶۷ طرح موضوعی و منطقه ای را در خصوص مواد مخدر و دستگیری خرده فروشان اجرا کرده ایم و معتادان متجاهر دستگیر شده را به ماده ۱۶ و ۱۵ آسیب های اجتماعی منتقل کرده ایم، ادامه داد: خوشبختانه سطح اعتیاد در لرستان پایین است و تعداد معتادان نسبت به جمعیت کم است.

وی با بیان اینکه تور پلیس برای دستگیری مجرمان گسترده است، تصریح کرد: ایست و بازرسی های متعددی داریم و محورهای استان را به شدت کنترل می کنیم.