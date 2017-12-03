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۱۲ آذر ۱۳۹۶، ۱۰:۳۴

فرمانده انتظامی لرستان:

۳ تن مواد مخدر در لرستان کشف شد/ تور گسترده پلیس برای مجرمان

۳ تن مواد مخدر در لرستان کشف شد/ تور گسترده پلیس برای مجرمان

خرم‌آباد- فرمانده انتظامی لرستان با اشاره به کشف ۳ تن و ۲۰۸ کیلوگرم مواد مخدر در لرستان گفت: تور پلیس برای دستگیری مجرمان گسترده است.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حاجی محمد مهدیان نسب صبح یکشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه استان با اشاره به اینکه در طول ۸ ماهه ابتدای سال جاری بالغ بر ۳ تن و ۲۰۸ کیلوگرم انواع مواد مخدر در استان کشف شده است، اظهار داشت: این میزان کشفیات مواد مخدر نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۰ درصد افزایش یافته است.

وی با بیان اینکه ۵۶ باند تهیه و توزیع مواد مخدر در استان منهدم شده است و ۱۳ هزار نفر قاچاقچی، تولید و توزیع کننده مواد مخدر و معتاد متجاهر دستگیر شده است، تصریح کرد: ۶۵ هزار و ۵۲۳ عدد قرص غیرمجاز روان گردان کشف کرده ایم و ۱۵۳ دستگاه خودرویی که مواد مخدر حمل می کرده است نیز توقیف شده است.

فرمانده انتظامی لرستان با تاکید بر اینکه ۳۲ دستگاه موتور سیکلت نیز در رابطه با حمل و توزیع مواد مخدر توقیف شده است، افزود: رویکرد جمع آوری خرده فروشان را در دستور کار داریم.

سردار مهدیان نسب با اشاره به اینکه ۶۶۷ طرح موضوعی و منطقه ای را در خصوص مواد مخدر و دستگیری خرده فروشان اجرا کرده ایم و معتادان متجاهر دستگیر شده را به ماده ۱۶ و ۱۵ آسیب های اجتماعی منتقل کرده ایم، ادامه داد: خوشبختانه سطح اعتیاد در لرستان پایین است و تعداد معتادان نسبت به جمعیت کم است.

وی با بیان اینکه تور پلیس برای دستگیری مجرمان گسترده است، تصریح کرد: ایست و بازرسی های متعددی داریم و محورهای استان را به شدت کنترل می کنیم.

کد مطلب 4161448

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