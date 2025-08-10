کشف بیش از ۱۱۳ تن مواد مخدر و انهدام ۸۱۶ باند قاچاق

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار نصرت اله برین، جانشین رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر فراجا به تشریح دستاوردها و اقدامات پلیس از ابتدای سال تاکنون پرداخت.

برنامه‌ها و سیاست‌های مبارزه با مواد مخدر در سال ۱۴۰۴

جانشین رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر فراجا در ابتدای سخنان خود با اشاره به ضرورت کاهش دغدغه‌های شهروندان بر اساس تدابیر سردار فرمانده کل انتظامی، به تشریح برنامه‌ها و اولویت‌های مأموریتی پلیس مبارزه با مواد مخدر در سال ۱۴۰۴ بر اساس توسعه اشراف اطلاعاتی، استفاده از تجهیزات و فناوری‌های نوین پرداخت و افزود: تمرکز بر اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی در شرق و حاشیه شرق کشور به منظور جلوگیری از ورود مواد مخدر به عمق کشور، تمرکز بر برخورد با عناصر اصلی قاچاق مواد مخدر و باندها و شبکه‌های قاچاق مواد مخدر، رصد فعالیت توزیع کنندگان مواد مخدر در فضای مجازی، شناسایی، رصد و کنترل جریان‌های مالی قاچاقچیان مواد مخدر، تشدید برخورد با خرده فروشان مواد مخدر و جمع‌آوری معتادان متجاهر و عملیات صیانت از زائرین حج تمتع و اربعین حسینی (ع) از مهمترین برنامه‌ها و اولویت‌های مأموریتی پلیس مبارزه با مواد مخدر فراجا در سال جاری است.

کشف بیش از ۱۱۳ تن انواع مواد مخدر از ابتدای سال تاکنون

جانشین رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر فراجا در بخش دیگری از سخنان خود، بر تمرکز بر اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی در شرق و حاشیه شرق کشور به منظور جلوگیری از ورود مواد مخدر به عمق کشور تاکید کرد و افزود: ارتقای اشراف اطلاعاتی بر فعالیت عناصر اصلی قاچاق مواد مخدر در شرق و جنوب شرق با هم افزایی و مشارکت رده‌های درون و برون سازمانی، تقویت توان عملیاتی استان‌های شرق و جنوب شرق کشور با تمرکز بر توزیع مناسب امکانات و تجهیزات به استان‌های هدف، تشدید اقدامات کنترلی در مرز و حاشیه مرز و محورهای مواصلاتی و مناطق کویری و … در راستای مبارزه هدفمند با فعالیت باندی قاچاقچیان مواد مخدر از جمله اقدامات پلیس در این راستا بوده که بر همین اساس از ابتدای سال تاکنون توسط همکاران پر تلاش پلیس مبارزه با مواد مخدر استان‌های سراسر کشور، ضمن شناسایی و انهدام تعداد ۸۱۶ باند تهیه و توزیع انواع مواد مخدر و قرص‌های روان‌گردان، بیش از ۱۱۳ تن و ۲۷۸ کیلوگرم انواع مواد مخدر و روان گردان کشف و ضبط شده که محل کشف بالغ بر ۷۵ درصد این مواد مخدر در مرزهای شرقی و حاشیه شرق کشور بوده است. همچنین طی مدت مذکور بیش از ۸۰ نفر از سرشاخه‌ها و عناصر اصلی گروه‌های مسلح قاچاق مواد مخدر شناسایی و دستگیر گردیده‌اند که حکایت از قاطعیت پلیس در این حوزه دارد.

ضربه به بنیان‌های مالی قاچاقچیان مواد مخدر

سردار برین در ادامه از کشف ۲۹۲ قبضه انواع سلاح جنگی، نیمه‌سنگین و سبک و توقیف تعداد ۶۵۰۲ دستگاه خودروی حامل مواد مخدر در جریان عملیات‌ها و درگیری با قاچاقچیان مواد مخدر خبر داد و با اشاره به منویات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در خصوص ضربه به بنیان‌های مالی و اقتصادی قاچاقچیان افزود: طی سال جاری نیز بالغ بر ۵.۷۵۵ میلیارد تومان به بنیان‌های مالی قاچاقچیان عمده مواد مخدر ضربه وارد شده است.

اشرافیت پلیس بر قاچاقچیان در فضای مجازی

سردار برین در بخش دیگری از سخنان خود به فعالیت مجرمانه قاچاقچیان در فضای مجازی نیز اشاره کرد و گفت: با اشراف اطلاعاتی پلیس در این مدت، ۱۱ باند قاچاق مواد مخدر در بسترهایی نظیر اینستاگرام، تلگرام و واتس‌اپ شناسایی و منهدم شده‌اند و در جریان این اقدامات، مقدار ۲۹۲ کیلوگرم مواد مخدر کشف و ضبط شده است.

تشدید برخورد با خرده فروشان مواد مخدر و جمع آوری معتادان متجاهر

این مقام ارشد انتظامی در بخش دیگری از سخنان خود به راه اندازی قرارگاه تشدید برخورد با خرده فروشان مواد مخدر و جمع آوری معتادان متجاهر بر اساس تاکید فرمانده محترم کل انتظامی کشور و نیز دغدغه‌های به حق شهروندان از اسفندماه سال ۱۴۰۱ اشاره کرد و افزود: بررسی و ارزیابی میدانی عملکرد استان‌ها، جمع‌آوری روزانه و مستمر معتادان متجاهر با تاکید بر نشانگاه‌های آلوده به توزیع و مصرف مواد مخدر، مطالبه و پیگیری ایجاد و افزایش ظرفیت‌های مراکز نگهداری معتادان متجاهر از دستگاه‌های متولی، تعامل با دادستانی کل کشور در راستای برخورد قاطع با خرده فروشان مواد مخدر از جمله اقداماتی است که در این قرارگاه به صورت مستمر پیگیری می‌شود.

این مقام انتظامی همچنین به نتایج حاصله از اجرای طرح تشدید برخورد با خرده فروشان مواد مخدر و جمع آوری معتادان متجاهر پرداخت و اظهار کرد: در همین راستا طی سال جاری آمار معتادان متجاهر جمع‌آوری شده ۱۰ درصد و آمار خرده فروشان مواد مخدر دستگیر شده نیز بیش از ۶ درصد افزایش یافته نشان از توجه پلیس به دغدغه‌های مردمی را دارد.

جانشین رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر فراجا در پایان تأکید کرد: پلیس مبارزه با مواد مخدر با تمام توان و ظرفیت خود در میدان مبارزه با این بلای خانمان‌سوز ایستاده و از هرگونه تلاش و کوششی در این زمینه دریغ نخواهد کرد.