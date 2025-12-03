به گزارش خبرنگار مهر، بهرام سرمست صبح چهارشنبه در آئین تکریم و معارفه دادستان مرکز آذربایجان شرقی با تاکید بر نقش چندلایه و راهبردی دادستانی، این جایگاه را یکی از مهم‌ترین ارکان تأمین امنیت، صیانت از حقوق عمومی و همراهی با مدیریت اجرایی در پیشبرد امور استان دانست.

جایگاه راهبردی دادستانی در ساختار حکمرانی

سرمست با تبیین اهمیت مسئولیت دادستان مرکز استان گفت: کارکرد دادستانی فراتر از رسیدگی قضائی است و امروز در سطح «معماری امنیتی» و حکمرانی استان معنا پیدا می‌کند. به گفته او، تعامل مستمر دادستانی با استانداری، دستگاه‌های امنیتی و نهادهای اجتماعی نقش تعیین‌کننده‌ای در مدیریت ریسک‌ها و تضمین آرامش عمومی دارد.

هشت محور نقش‌آفرینی دادستان مرکز استان

استاندار آذربایجان شرقی در ادامه به هشت مؤلفه اصلی در نقش‌آفرینی دادستانی اشاره کرد و نخستین محور را «نقش امنیتی و آینده‌پژوهانه» برشمرد.

وی با اشاره به پیچیدگی‌های امنیتی ناشی از شرایط صنعتی و مرزی استان گفت: امنیت امروز تنها با ابزارهای سخت تأمین نمی‌شود و باید بر پایه اجتماعی‌سازی، تحلیل روندهای اجتماعی و مشارکت مردم استوار باشد.

نقش دادستانی در توسعه و ثبات حقوقی

سرمست ثبات حقوقی را یکی از ضرورت‌های کلیدی در اجرای پروژه‌های بزرگ استان عنوان کرد و افزود: بسیاری از مشکلات اقتصادی، ریشه حقوقی دارد و مداخله تخصصی دادستانی می‌تواند از توقف طرح‌ها جلوگیری کرده و محیطی پیش‌بینی‌پذیر برای سرمایه‌گذاران فراهم کند.

حکمرانی ضد فساد؛ فراتر از برخوردهای مقطعی

وی با تأکید بر ضرورت مبارزه سیستمی با فساد گفت: مقابله با فساد باید داده‌محور و ساختاری باشد و برخوردهای موردی و سلیقه‌ای پاسخگو نیست.

وی همکاری نزدیک استانداری و دادستانی را زمینه‌ساز ایجاد الگوی مؤثر حکمرانی ضد فساد در استان دانست.

مقابله هوشمند با آسیب‌های اجتماعی

سرمست در محور دیگر، به تغییر ماهیت آسیب‌های اجتماعی و افزایش جرایم سایبری اشاره کرد و افزود: ناهنجاری‌های نوپدید، آسیب‌های روانی و چالش‌های مرتبط با شبکه‌های اجتماعی نیازمند تیم‌های تخصصی، تحلیل علمی و رویکرد هماهنگ میان دستگاه‌هاست. او نقش دادستانی را در هدایت و انسجام این اقدامات محوری دانست.

صیانت از منابع حیاتی استان

سرمست حفظ منابع طبیعی و حقوق عمومی را یکی از وظایف مهم دادستانی عنوان کرد و از همراهی‌های گذشته دستگاه قضائی در پرونده‌هایی چون طلای اندریان و موضوعات مرتبط با شهرداری تبریز تقدیر کرد.

تقویت تعامل دولت و دستگاه قضائی

وی با اشاره به ضرورت هم‌افزایی میان استانداری، دادستانی و نیروی انتظامی گفت: این همکاری زمانی اثربخش است که ضمن رعایت تفکیک قوا، در راستای تحقق فلسفه قانون انجام شود.

لزوم اصلاح فرآیندها برای ارتقای سلامت اداری

استاندار آذربایجان شرقی در بخش دیگری از سخنان خود، ریشه‌کنی فساد اداری را مستلزم اصلاح سازوکارها و حذف گلوگاه‌های فساد دانست و افزود: برخوردهای مقطعی جایگزین کارآمدی برای اصلاح ساختار نیست.

به‌روزرسانی الگوی امنیتی در عصر دیجیتال

سرمست با اشاره به تحولات اقتصادی و اجتماعی ناشی از فضای مجازی تأکید کرد: برای مقابله با تهدیدات نوین، باید به مدل امنیتی مشارکتی و دانش‌محور مجهز شد. وی بهره‌گیری از پلیس فتا، تیم‌های روانشناسی و اتاق‌های فکر را لازمه پیشگیری مؤثر از جرایم دیجیتال دانست.

وی همچنین ضرورت توجه به رویکردهای جرم‌زدایی، مطالعه بزه‌دیده و بزهکار و تدوین سیاست‌های امنیتی جدید را مورد تأکید قرار داد.

سرمست در پایان از خدمات محبوب علیلو قدردانی و نقش او را در ارتقای امنیت و مقابله با فساد مؤثر دانست. وی انتصاب حسین محمدزاده به عنوان دادستان جدید مرکز استان را «به فال نیک» گرفت و ابراز امیدواری کرد روند همکاری‌های سازنده میان دستگاه قضائی و مدیریت استان با قدرت بیشتری ادامه یابد.

سرمست تأکید کرد: امنیت پایدار استان حاصل همکاری شورای تأمین و همراهی مردم است و این مسیر با هم‌افزایی موجود، با قدرت بیشتری دنبال خواهد شد.