۱۲ آذر ۱۴۰۴، ۲۳:۱۲

سرمست: دانشگاه‌ها باید برای ثروت‌آفرینی و تجاری‌سازی علم تلاش کنند

تبریز- استاندار آذربایجان شرقی گفت: دانشگاه‌ها باید برای ثروت‌آفرینی و تجاری‌سازی علم تلاش کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، بهرام سرمست شامگاه چهارشنبه در نشست کارگروه استانی مدیریت آموزش عالی که با حضور وزیر علوم، تحقیقات و فناوری برگزار شد، با اشاره به اقدامات انجام شده در حوزه دانش بنیان و همکاری‌های میان دانشگاه و صنعت گفت: در ماه‌های گذشته تفاهم نامه‌های مهمی در چارچوب قانون جهش تولید دانش بنیان در استان امضا شده و تلاش کردیم این قانون را به صورت عملیاتی در دانشگاه‌ها پیگیری کنیم.

استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به سفرهای اخیر مقامات عالی کشور و توجه آنان به حوزه علم و دانش بنیان در آذربایجان شرقی افزود: پس از امضای تفاهم نامه‌های مرتبط با قانون جهش تولید دانش بنیان، شاهد سفر اعضای کمیسیون آموزش مجلس به دعوت دکتر منادی بودیم و در دانشگاه‌ها نیز بر اجرای این قانون تأکید شد. معاون علمی رئیس‌جمهور و وزیر اقتصاد نیز به استان سفر کردند که فرصت ارزشمندی برای تقویت پیوند دانش و اقتصاد بود.

سرمست با بیان اینکه تقویت ارتباط دانشگاه با صنعت و جامعه از اولویت‌های اصلی مدیریت استان است، گفت: رویکرد ما بر این است که این پیوند را در دوره مدیریت جدید مستحکم‌تر کنیم و از ظرفیت‌های قانونی برای ثروت آفرینی، تجاری سازی علم و توسعه فناوری حداکثر استفاده را ببریم. خوشبختانه همکاری‌های خوبی شکل گرفته و واحدهای صنعتی استان نیز در این مسیر ترغیب شده‌اند.

وی با اشاره به میزان تفاهم‌نامه های امضا شده در ماه‌های اخیر افزود: رقم تفاهم نامه‌های ما تا این لحظه به بیش از سه همت رسیده و هدف گذاری برای رسیدن به شش همت انجام شده است. امیدواریم دانشگاه‌ها این هدف را با جدیت دنبال کنند.

سرمست در ادامه گفت: دانشگاه‌ها می‌توانند نقش محوری در تحقق سیاست‌های دانش بنیان و توسعه اقتصاد فناوری محور استان داشته باشند.

وی تأکید کرد: هدف ما این است که از این فرصت تاریخی برای تبدیل علم به ثروت و استفاده از ظرفیت شرکت‌های دانش بنیان، حداکثر بهره برداری را داشته باشیم.

در این نشست رؤسای دانشگاه‌های استان، به ارائه نظرات و مطالبات خود در حوزه آموزش عالی پرداختند.

    • محمد IR ۰۲:۴۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۳
      0 0
      پاسخ
      با تشکر، این نیاز مهم جامعه ما است که در سیستمهای مختلف اجتماعی نهادینه میشود و از گام های اول این میتوان گفت که مراکز مختلف صنعتی، علمی و تکنولوژی، کارخانجات و تولیدی ها و مراکز تجاری نیز ارتباط تنگاتنگی با هیات علمی دانشگاهها داشته باشند تا توسط این هیات های دانشگاه دانشجویان مستعد در رشته های مرتبط را در تمام ترم های تحصیلی معرفی نمایند و هماهنگ با برنامه های تحصیلی دانشجویان انان را با پرداخت حقوق و امتیارات به توانایی تبدیل علم به ثروت تشویق کنند که در ادامه این مهم سیستم سازی خواهد کرد.

