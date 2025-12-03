به گزارش خبرگزاری مهر، بهرام سرمست شامگاه چهارشنبه در نشست کارگروه استانی مدیریت آموزش عالی که با حضور وزیر علوم، تحقیقات و فناوری برگزار شد، با اشاره به اقدامات انجام شده در حوزه دانش بنیان و همکاریهای میان دانشگاه و صنعت گفت: در ماههای گذشته تفاهم نامههای مهمی در چارچوب قانون جهش تولید دانش بنیان در استان امضا شده و تلاش کردیم این قانون را به صورت عملیاتی در دانشگاهها پیگیری کنیم.
استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به سفرهای اخیر مقامات عالی کشور و توجه آنان به حوزه علم و دانش بنیان در آذربایجان شرقی افزود: پس از امضای تفاهم نامههای مرتبط با قانون جهش تولید دانش بنیان، شاهد سفر اعضای کمیسیون آموزش مجلس به دعوت دکتر منادی بودیم و در دانشگاهها نیز بر اجرای این قانون تأکید شد. معاون علمی رئیسجمهور و وزیر اقتصاد نیز به استان سفر کردند که فرصت ارزشمندی برای تقویت پیوند دانش و اقتصاد بود.
سرمست با بیان اینکه تقویت ارتباط دانشگاه با صنعت و جامعه از اولویتهای اصلی مدیریت استان است، گفت: رویکرد ما بر این است که این پیوند را در دوره مدیریت جدید مستحکمتر کنیم و از ظرفیتهای قانونی برای ثروت آفرینی، تجاری سازی علم و توسعه فناوری حداکثر استفاده را ببریم. خوشبختانه همکاریهای خوبی شکل گرفته و واحدهای صنعتی استان نیز در این مسیر ترغیب شدهاند.
وی با اشاره به میزان تفاهمنامه های امضا شده در ماههای اخیر افزود: رقم تفاهم نامههای ما تا این لحظه به بیش از سه همت رسیده و هدف گذاری برای رسیدن به شش همت انجام شده است. امیدواریم دانشگاهها این هدف را با جدیت دنبال کنند.
سرمست در ادامه گفت: دانشگاهها میتوانند نقش محوری در تحقق سیاستهای دانش بنیان و توسعه اقتصاد فناوری محور استان داشته باشند.
وی تأکید کرد: هدف ما این است که از این فرصت تاریخی برای تبدیل علم به ثروت و استفاده از ظرفیت شرکتهای دانش بنیان، حداکثر بهره برداری را داشته باشیم.
در این نشست رؤسای دانشگاههای استان، به ارائه نظرات و مطالبات خود در حوزه آموزش عالی پرداختند.
