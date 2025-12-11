  1. استانها
  2. بوشهر
۲۰ آذر ۱۴۰۴، ۲۰:۱۸

فرماندار تنگستان: توسعه پایدار نیازمند همکاری مؤثر تمامی دستگاه‌ها است

بوشهر- فرماندار تنگستان گفت: توسعه پایدار شهرستان ، نیازمند همکاری مؤثر تمامی دستگاه‌ها هم در حوزه اجرای قانون و هم در زمینه حمایت از اقشار مختلف جامعه است.

به گزارش خبرنگار مهر، مسلم سلیمانی پنجشنبه شب در نشست با دادستان نظامی استان بوشهر با هدف بررسی مسائل اجتماعی، حقوقی و امنیتی شهرستان و تقویت تعامل میان دستگاه‌های اجرایی و قضائی، ضمن تشکر از همکاری‌های مستمر مجموعه قضائی استان، بر اهمیت هم‌افزایی نهادهای اجرایی و قضائی در حل مشکلات مردم تأکید کرد و گفت: توسعه پایدار تنگستان، نیازمند همکاری مؤثر تمامی دستگاه‌ها هم در حوزه اجرای قانون و هم در زمینه حمایت از اقشار مختلف جامعه است.

وی ادامه داد: ما باید با بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی، از حقوق شهروندان دفاع کنیم و با همراهی دستگاه قضائی، رویکرد پیشگیرانه را به جای برخوردهای صرف اجرایی در دستور کار قرار دهیم.

فرماندار تنگستان همچنین به موضوعاتی مختلف از جمله آشنایی نیروهای امنیتی به قوانین، تأمین امنیت عمومی و اجتماعی، حمایت از منافع ملی، رسیدگی به معیشت مردم و حمایت از سرمایه‌گذاری تاکید کرد.

دادستان استان نیز با تقدیر از نگاه مدیریتی فرماندار، همکاری و همدلی مستمر میان فرمانداری و اعضای شورای تأمین برای رفع مشکلات حقوقی و اجتماعی منطقه را مهم و ضروری دانست.

