۸ دستگاه ماینر در شهرستان بیرجند خاموش شد؛ کشف ۲۸۰ دستگاه استخراج ارز

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ یدالله دهقان صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران در تشریح این خبر اظهار داشت: باتوجه به ناترازی موجود در بحث حامل‌های انرژی خصوصاً برق در سطح کشور و طبع آن در سطح استان، ماموران پلیس امنیت اقتصادی اخباری مبنی بر نگهداری تعدادی دستگاه ماینر در یک واحد کارگاهی در شهر بیرجند دریافت که رسیدگی به موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.

وی بیان داشت: مأموران پلیس امنیت اقتصادی با انجام تحقیقات تخصصی و پلیسی و همچنین با همکاری شرکت توزیع برق استان محل نگهداری دستگاه‌های استخراج ارز دیجیتال را شناسایی کردند که پس از هماهنگی با مرجع قضائی و با رعایت حقوق شهروندی این محل را بازرسی کردند.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان خراسان جنوبی افزود: مأموران در بازرسی از محل شناسایی شده، تعداد ۸ دستگاه ماینر استخراج ارز دیجیتال کشف کردند که در این رابطه یک نفر متهم دستگیر و با تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شد.

وی تصریح کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون نیز ۲۸۰ دستگاه ماینر استخراج ارز دیجیتال در سطح استان خراسان جنوبی کشف شده است.

سرهنگ دهقان با اشاره به اینکه مبارزه با جرائم اقتصادی به صورت ویژه در دستور کار پلیس قرار دارد؛ از شهروندان خواست: به منظور مشارکت در این امر هر گونه اخبار و اطلاعات را از طریق سامانه خبری ۳۰۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند تا در اسرع وقت با متخلفان برخورد قانونی صورت گیرد.