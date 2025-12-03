فلاحی: باید التهابات بازار را مدیریت کنیم

به گزارش خبرنگار مهر، سارا فلاحی در جلسه علنی امروز (چهارشنبه، ۱۲ آذرماه) مجلس در تذکر شفاهی گفت: طرح اصلاح قانون مهریه برخلاف نص صریح قرآن، سیره علوی و نبوی و اصول قانون اساسی و برای پرت کردن حواس مردم و ارائه آدرس غلط به مردمی است که هنوز باور نکرده‌ایم از ما هوشمندتر و بسیاری از مسئولین جلوتر هستند.

وی افزود: ما در این طرح به مردم آدرس غلط دادیم و فراموش کردیم مردم تدبیر را از فرافکنی تشخیص می‌دهند.

نماینده مردم ایلام در مجلس تصریح کرد: چگونه در جنگ ۱۲ روزه اقتصاد و بازار را مدیریت کردیم، اما بعد از جنگ به تنظیمات بد کارخانه برگشتیم؟ آدرس درست این است که التهاب بازار را مدیریت کنیم، اقتصاد فشل و به تاراج رفته را سامان دهیم، برای کاهش ارزش پول ملی تلاش کنیم و مافیاها را مدیریت کنیم. در این صورت هم قیمت سکه پایین می‌آید و هم معیشت مردم در مسیر درست قرار می‌گیرد.

فلاحی تاکید کرد: آیا عاقلانه نبود وقتی که برای نجات ۱۸۰۰ زندانی مهریه تلاش کردیم، همان انرژی را صرف زندانی کردن بدهکاران ارزی و کسانی می‌کردیم که اقتصاد مردم را به نابودی کشاندند؟ آیا بهتر نبود مسئولان بی‌مسئولیت و کسانی را که پشت مافیا هستند، تحت پیگرد قانون قرار می‌دادیم؟ در این صورت زندگی آن ۱۸۰۰ زندانی مهریه نیز در مسیر اصلاح قرار می‌گرفت و مجبور نبودیم یکی را از زندان درآوریم و دیگری را در زندان بی‌پناه قرار دهیم.

وی ادامه داد: به جای اینکه تلاشی صرف کنیم تا زنان را از حق شرعی خود محروم کنیم، بهتر بود در گذشته به گونه‌ای عمل می‌کردیم که مردم از مقدسات دور نشوند و به مردان و زنان یاد می‌دادیم که سر سفره عقد نطفه دروغ نبندند.

فلاحی افزود: بهتر نبود زندگی ائمه را با رفتارمان تبیین کنیم و به مردان و زنان جامعه آموزش دهیم که در مسیر صلاح قرار بگیرند، نه اینکه مسیر مردان هوس‌باز متمکن باز شود تا زندگی پنهانی داشته باشند و به زنان بی‌پناه خود خیانت کنند؟ لازم است در رفتارهای خود در مجلس تجدیدنظر کنیم.