۱۲ آذر ۱۴۰۴، ۱۳:۱۷

فلاحی: باید التهابات بازار را مدیریت کنیم

فلاحی: باید التهابات بازار را مدیریت کنیم

نماینده مردم ایلام در مجلس گفت: چگونه در جنگ ۱۲ روزه اقتصاد و بازار را مدیریت کردیم، اما بعد از جنگ به تنظیمات بد کارخانه برگشتیم؟ آدرس درست این است که التهاب بازار را مدیریت کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر، سارا فلاحی در جلسه علنی امروز (چهارشنبه، ۱۲ آذرماه) مجلس در تذکر شفاهی گفت: طرح اصلاح قانون مهریه برخلاف نص صریح قرآن، سیره علوی و نبوی و اصول قانون اساسی و برای پرت کردن حواس مردم و ارائه آدرس غلط به مردمی است که هنوز باور نکرده‌ایم از ما هوشمندتر و بسیاری از مسئولین جلوتر هستند.

وی افزود: ما در این طرح به مردم آدرس غلط دادیم و فراموش کردیم مردم تدبیر را از فرافکنی تشخیص می‌دهند.

نماینده مردم ایلام در مجلس تصریح کرد: چگونه در جنگ ۱۲ روزه اقتصاد و بازار را مدیریت کردیم، اما بعد از جنگ به تنظیمات بد کارخانه برگشتیم؟ آدرس درست این است که التهاب بازار را مدیریت کنیم، اقتصاد فشل و به تاراج رفته را سامان دهیم، برای کاهش ارزش پول ملی تلاش کنیم و مافیاها را مدیریت کنیم. در این صورت هم قیمت سکه پایین می‌آید و هم معیشت مردم در مسیر درست قرار می‌گیرد.

فلاحی تاکید کرد: آیا عاقلانه نبود وقتی که برای نجات ۱۸۰۰ زندانی مهریه تلاش کردیم، همان انرژی را صرف زندانی کردن بدهکاران ارزی و کسانی می‌کردیم که اقتصاد مردم را به نابودی کشاندند؟ آیا بهتر نبود مسئولان بی‌مسئولیت و کسانی را که پشت مافیا هستند، تحت پیگرد قانون قرار می‌دادیم؟ در این صورت زندگی آن ۱۸۰۰ زندانی مهریه نیز در مسیر اصلاح قرار می‌گرفت و مجبور نبودیم یکی را از زندان درآوریم و دیگری را در زندان بی‌پناه قرار دهیم.

وی ادامه داد: به جای اینکه تلاشی صرف کنیم تا زنان را از حق شرعی خود محروم کنیم، بهتر بود در گذشته به گونه‌ای عمل می‌کردیم که مردم از مقدسات دور نشوند و به مردان و زنان یاد می‌دادیم که سر سفره عقد نطفه دروغ نبندند.

فلاحی افزود: بهتر نبود زندگی ائمه را با رفتارمان تبیین کنیم و به مردان و زنان جامعه آموزش دهیم که در مسیر صلاح قرار بگیرند، نه اینکه مسیر مردان هوس‌باز متمکن باز شود تا زندگی پنهانی داشته باشند و به زنان بی‌پناه خود خیانت کنند؟ لازم است در رفتارهای خود در مجلس تجدیدنظر کنیم.

زهرا علیدادی

