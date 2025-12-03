به گزارش خبرنگار مهر، بهنام سعیدی در جلسه علنی امروز (چهارشنبه ۱۲ آذر ماه) مجلس شورای اسلامی، طی تذکری با انتقاد شدید از شرایط اقتصادی کشور و فشار روزافزون بر معیشت مردم، اظهار کرد: ما وظیفه داریم از حقوق مردم و ملت دفاع کنیم. همگی شاهد هستیم که افزایش افسارگسیخته و حتی در برخی موارد روزانه قیمت کالاهای اساسی، معیشت مردم را با چالش جدی مواجه کرده است. اصلی‌ترین رکن خانواده، معیشت مردم است.

وی ادامه داد: افزایش سرسام‌آور قیمت‌ها، فشار غیرقابل‌تحملی به سفره و زندگی مردم، به‌ویژه اقشار کم‌درآمد و متوسط وارد کرده است. از یک طرف با گرانی روزانه کالاهای اساسی مواجه هستیم و از طرف دیگر افزایش قیمت خودرو را می‌بینیم؛ افزایش‌هایی که پول آن مستقیماً به جیب تولیدکنندگان می‌رود و عملاً نوعی انحصار ایجاد شده است.

نماینده مردم جیرفت در مجلس شورای اسلامی گفت: دستگاه‌های نظارتی باید ورود جدی‌تری داشته باشند. دولت باید سازوکارهای نظارتی را اصلاح یا فعال کند. اگر نیاز به تشکیل ستاد ویژه است، تشکیل شود. اگر لازم است قیمت‌ها روزانه کنترل شود، باید این کار انجام گیرد. امروز اقشار کم‌درآمد و متوسط و کارمندان آسیب جدی می‌بینند.

سعیدی افزود: قوه قضائیه باید با متخلفان بزرگ اقتصادی و عاملان این گرانی‌ها برخورد قاطع و علنی داشته باشد. مردم باید بدانند چه کسانی با اقتصاد کشور بازی می‌کنند و برای آن‌ها چالش ایجاد می‌کنند.

وی در پایان تأکید کرد: ما در مجلس هم وظیفه داریم. باید از ابزارهای قانونی خود استفاده کنیم. اگر وزیری کوتاهی می‌کند، تذکر بدهیم، سوال کنیم و در صورت لزوم، استیضاح کنیم. حفظ قدرت خرید مردم و ثبات اقتصادی باید خط قرمز مجلس باشد.