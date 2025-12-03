به گزارش خبرنگار مهر، احسان عظیمی‌راد در جلسه علنی امروز (چهارشنبه ۱۲ آذرماه) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی خود، گفت: رکن اصلی آموزش‌وپرورش، معلمان هستند، اما توجه دولت فقط ساخت مدرسه است و توجهی به حل مشکلات معلمان نمی‌شود.

وی با اشاره به وضعیت بد معیشتی معلمان افزود: آقای رئیس‌جمهور، افزایش حقوق معلمان و اساتید مطالبه‌ای جدی و فوری است؛ به سازمان برنامه و بودجه دستور دهید تا قرارداد کارمعین نیروهای حق‌التدریس آزاد را با وجود تأمین اعتبار تأیید کند.

سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: آقای پزشکیان! چرا برای تعیین تکلیف معلمان نهضتی، پیش‌دبستانی و طرح امین به وزیر آموزش‌وپرورش دستور قاطع نمی‌دهید؟ چرا درباره تعیین تکلیف مصوبه تأثیر قطعی معدل پایه یازدهم و افزایش سن داوطلبان دانشگاه فرهنگیان اقدام نهایی انجام نمی‌دهید؟