عظیمی‌راد: افزایش حقوق معلمان و اساتید در دستورکار دولت قرار گیرد

سخنگوی کمیسیون آموزش مجلس خطاب به پزشکیان گفت: افزایش حقوق معلمان و اساتید مطالبه‌ای فوری است؛ به سازمان برنامه و بودجه دستور دهید تا قرارداد کارمعین نیروهای حق‌التدریس آزاد را تأیید کند.

به گزارش خبرنگار مهر، احسان عظیمی‌راد در جلسه علنی امروز (چهارشنبه ۱۲ آذرماه) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی خود، گفت: رکن اصلی آموزش‌وپرورش، معلمان هستند، اما توجه دولت فقط ساخت مدرسه است و توجهی به حل مشکلات معلمان نمی‌شود.

وی با اشاره به وضعیت بد معیشتی معلمان افزود: آقای رئیس‌جمهور، افزایش حقوق معلمان و اساتید مطالبه‌ای جدی و فوری است؛ به سازمان برنامه و بودجه دستور دهید تا قرارداد کارمعین نیروهای حق‌التدریس آزاد را با وجود تأمین اعتبار تأیید کند.

سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: آقای پزشکیان! چرا برای تعیین تکلیف معلمان نهضتی، پیش‌دبستانی و طرح امین به وزیر آموزش‌وپرورش دستور قاطع نمی‌دهید؟ چرا درباره تعیین تکلیف مصوبه تأثیر قطعی معدل پایه یازدهم و افزایش سن داوطلبان دانشگاه فرهنگیان اقدام نهایی انجام نمی‌دهید؟

زهرا علیدادی

