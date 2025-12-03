اعضای هیئت نظارت انتخابات شوراها در همه شهرهای خوزستان معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، فرشاد ابراهیم‌پور اظهار کرد: فرآیند انتخاب اعضای هیأت نظارت در تمامی شهرستان‌های استان خوزستان به پایان رسیده و احکام پنج عضو هیأت نظارت هر شهرستان، شامل یک رئیس و چهار عضو، صادر شده است. این افراد از میان معتمدین هر شهرستان انتخاب شده‌اند و از امروز رسماً فعالیت خود را آغاز می‌کنند.

وی با اشاره به اهمیت این انتخابات، افزود: انتخابات هفتمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا در تاریخ یازدهم اردیبهشت‌ماه سال آینده در سراسر کشور برگزار می‌شود. براساس قانون، نظارت بر این انتخابات بر عهده مجلس شورای اسلامی است؛ موضوعی که این انتخابات را از سایر انتخابات سراسری کشور متمایز می‌کند.

رئیس هیأت عالی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در استان خوزستان در پایان خاطرنشان کرد: با تکمیل ساختار نظارتی در استان، آمادگی کامل داریم تا روند انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا را در چارچوب قانون، با دقت، سلامت، و بی‌طرفی کامل دنبال کنیم.

احکام پنج عضو هیأت نظارت هر شهرستان، شامل یک رئیس و چهار عضو، صادر شده است که به شرح زیر است:

اعضا هیأت نظارت شهرستان آبادان:

سهاد جادری (رئیس)

قاسم فیاضی (عضو)

علی حکمت (عضو)

ناجی یاسینیان (عضو)

عبدالله مقدم (عضو)

اعضا هیأت نظارت شهرستان آغاجاری:

مصطفی سعیدی زاده (رئیس)

سید مسلم طیبی

داود زیدانی

بهنام عطوفت

امین احمدی

لیست اعضا هیأت نظارت شهر اهواز:

حسین فتح اله پور شوشتری (رئیس)

محمد میناوی

علی ساعدی

کامران احمدپور کیوانی

ایاد مطوری

لیست اعضا هیأت نظارت شهرستان اندیمشک:

شعبان قلاوند (رئیس)

گودرز پارسامهر

فضل اله فیضی

رسول قائمی

کامران نجفوند دریکوندی

لیست اعضا هیأت نظارت شهرستان اندیکا:

مصطفی بردبار (رئیس)

سید داریوش صالحی

اسکندر احمدی

سبزعلی کاظمی

عزت اله ناصریان

لیست اعضا هیأت نظارت شهرستان امیدیه:

شاپور قنواتیان (رئیس)

کبری بحرکانی

امیدعلی شنبدی

فریدون راشدی

مرتضی قنواتی

لیست اعضا هیأت نظارت شهرستان ایذه:

علی کیانی (رئیس)

مجاهد مقصودی

البرز کاوسی

محسن خادمی زاهدی

عزت اله اسکندری

لیست اعضا هیأت نظارت شهر باوی:

هاشم حمیدزاده (رئیس)

رحیم سلامات (مستعار: شیخ میلاد)

حسین اعصامی

حسن سرخی

جمال شجیرات

لیست اعضا هیأت نظارت شهرستان بهبهان:

سلطانعلی هنری (رئیس)

مجید غلامی

یحیی تفضلی

علی قاسمی

احمد شجاعی

لیست اعضا هیأت نظارت شهرستان باغملک:

مرتضی شیخی (رئیس)

رسول کریمی نژاد

اسماعیل مهدوی

برزو بهمنی

اسماعیل شمشیری

لیست اعضا هیأت نظارت شهرستان حمیدیه:

محمد عبودی (رئیس)

عبدالنبی سعیدی

چاسب صیادی

موسی منابی

سجاد داغله

لیست اعضا هیأت نظارت شهرستان خرمشهر:

مرتضی کرم‌زاده (رئیس)

نجم عبیدزاده مفرد

عبدالعزیزخرمی

عقیل مطوریانپور

فاضل ظهیری

لیست اعضا هیأت نظارت شهرستان دزپارت:

خسروکیانی شاوندی (رئیس)

سیدمحمدصادق حسینی

فروتن ابدالی دهدزی

آرمان جعفری شاه غازی

ساسان براتی

لیست اعضا هیأت نظارت شهرستان دزفول:

عظیم سرافراز (رئیس)

محمد پورسام

موسی مهدی

علی اصغرپورجمالی

عادل آلبوحمدان

لیست اعضای هیأت نظارت شهرستان دشت آزادگان:

منصور منبشداوی (رئیس)

عادل حلفی

علی نگراوی

محمدعلی جرفی

منصورمشتتی

لیست اعضا هیأت نظارت شهر رامشیر:

جواد قنواتی (رئیس)

احمد عساکره

صادق حیدری نیا

جمال حمید

محمدعلی شریفی

لیست اعضا هیأت نظارت شهر رامهرمز:

جواد امیری (رئیس)

هوشنگ شیرالی

شعبانعلی بهمئی

هدایت اله امیری

رضا بردبار

لیست اعضا هیأت نظارت شهرستان شادگان:

عباس جلالی (رئیس)

محمدآلبوخنفر

حسین حق طلب

مالک سعیدی

عامر مقدم

لیست اعضای هیأت نظارت شهرستان شوش:

مالک سعد (رئیس)

علی مقدمیان جباری

عامر الهائی

علی لطیفی

صادق کرد

لیست اعضای هیأت نظارت شهرستان شوشتر:

صادق تاجی پور (رئیس)

محمدحسین کجبافی

جمشید عبدالله زاده

علی طاهانسب

سیدعبدالرحیم موسوی

لیست اعضا هیأت نظارت شهر صیدون:

محمدرضا اخواست (رئیس)

سیدقاسم موسوی فر

محسن دست مرد

عباسقلی بااوش

نصرالله عبدالعلی زاده

لیست اعضا هیأت نظارت شهرستان کارون:

اسماعیل دورقی (رئیس)

رحیم بدوی

عبدالله سخراوی

عبدالعالی ناصری

داود حزابیان

لیست اعضای هیأت نظارت شهرستان کرخه:

نعیم عامری نژاد (رئیس)

نعیم جنادله

محمد عبدالخانی نیا

مجید کرملاچعب

سید رضا احمدی

لیست اعضا هیأت نظارت شهرستان گتوند:

صادق علیدادی (رئیس)

بیژن مسجدی گماری

عباس حسنی

رجبعلی زاده سردار

سیف اله شادمان

لیست اعضا هیأت نظارت شهرستان هویزه:

سیدصادق موسوی (رئیس)

سعید داودی

عبدالکریم شریفی

خلف دورکوندی

سعید نهیرات

لیست اعضا هیأت نظارت شهرستان هندیجان:

محمد مکتوفی (رئیس)

سید غلامرضا مستطابی

غلامحسین گشتی

خسرو حیاتی

حسن بی‌غرض

لیست اعضا هیأت نظارت شهرستان هفتکل:

محمد نوری ممبینی (رئیس)

احمد نصیری

فرضعلی پوراحمدی

اسماعیل بهرام پور

عباس بهرامی

لیست اعضا هیأت نظارت شهرستان لالی:

خیبر حیدری (رئیس)

علی سلیمانی بابادی

اکبر کریمی

ارسلان رضایی میرقائد

مسعود عالی پور

لیست اعضا هیأت نظارت شهرستان ماهشهر:

منوچهر حیاتی (رئیس)

سیدجهاد یوسف هاشمی

مهنازکعیان حسینی

مرتضی حزباوی

سیف الله بختیاروند

لیست اعضا هیأت نظارت شهرستان مسجدسلیمان:

علی یار حسینی (رئیس)

سمیه ادیبی سده

محمد چراغی پور

علیرضا آقابیگی آلوقره

نادیا نظرپور صمصامی