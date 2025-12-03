باسره: ۴۰۰ مددجوی دهلران از خدمات چشم پزشکی رایگان بهره مند شدند

عبدالرضا باسره در گفتگو با خبرنگار مهر بیان داشت: با هماهنگی انجام شده گروه جهادی چشم پزشکی در شهرستان حضور پیدا کردند.

وی اظهار داشت: ۴۰۰ نفر از مدد جویان سالمند و دیگر افراد تحت حمایت که نیازمند به معاینه چشم پزشکی بودند شناسایی شدند که با تشخیص پزشک عینک رایگان به آنها ارائه می‌شود.

رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان دهلران تصریح کرد: افرادی که نیازمند به جراحی باشند براساس پروتکل درمان به بیمارستان‌های دولتی برای جراحی معرفی می‌شوند که و بابت جراحی هزینه‌ای پرداخت نخواهند کرد.

باسره گفت: در حال حاضر ۲ هزار و ۶۰۰ نفر خانوار با جمعیتی بالغ بر ۶ هزار نفر از جمعیت شهر دهلران تحت حمایت این نهاد هستند.

وی اظهار داشت: تأمین جهیزیه، توزیع کالاهای ضروری، کمک به فرانشیز درمانی، بیماران صعب‌العلاج، حمایت از زنان سرپرست خانوار و رسیدگی افراد بسترنشین از جمله خدماتی است که کمیته امداد امام خمینی (ره) در شهرستان به مدد جویان خود ارائه می‌دهد.