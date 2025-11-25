۳۴ واحد مسکونی برای مددجویان شهرستان سیروان در دست ساخت است

به گزارش خبرنگار مهر، در آیینی روز سه شنبه که با حضور فرماندار و امام جمعه شهرستان سیروان، مسئول مرکز نیکوکاری بوتراب و همچنین مدیر حوزه مسکن و ساختمان امداد استان ایلام و مدیر کمیته امداد سیروان برگزار شد چند واحد مسکونی به صورت همزمان تحویل مددجویان شهرستان سیروان شد.

مدیر حوزه مسکن و امور مهندسی ساختمان امداد استان ایلام در این آیین که به مناسبت گرامیداشت هفته‌ی بسیج برگزار شد با ارائه گزارشی از خدمات حوزه مسکن کمیته امداد استان گفت: با رایزنی‌های صورت گرفته خوشبختانه قشر خیر و نیکوکار استان در سالهای اخیر نقش بسیار برجسته ای در ساخت و تأمین مسکن مددجویان دارند.

فرزاد زینی وند افزود: یکی از مشکلات سر راه کمیته امداد در خصوص ساخت مسکن برای مددجویان نبود زمین بوده که در صورت رفع چنین مشکلی مسیر خانه دار شدن مددجویان فاقد مسکن استان هموار خواهد شد.

وی همچنین گفت: با مشارکت بنیاد مسکن، مسکن و شهرسازی، بسیج سازندگی و خیرین استان هم اکنون تعداد بیش از ۴۰۰ واحد مسکونی مددجویی در استان در حال ساخت بوده و عمده‌ای از این واحدهای مسکونی تا پایان امسال تحویل مددجویان خواهند شد.

امام جمعه شهرستان سیروان نیز در این آیین با تقدیر از خدمات کمیته امداد استان در زمینه‌های گوناگون گفت: ساخت و تأمین مسکن از ضروری‌ترین نیازهای قشر محروم بوده و کمیته امداد اقدامات ارزنده‌ای در این زمینه داشته است.

رئیس کمیته امداد شهرستان سیروان نیز در این آیین با ارائه گزارشی از خدمات حوزه‌ی مسکن و ساختمان کمیته امداد سیروان گفت: با اقدامات صورت گرفته تا پایان امسال تعداد ۳۴ واحد مسکونی مددجویان این شهرستان به بهره برداری رسیده و واگذار خواهد شد.

خوشنواز افزود: این تعداد واحد مسکونی با مشارکت کمیته امداد، بنیاد مسکن، بسیج سازندگی و خیرین نیکوکار تکمیل و واگذار می‌شوند.

وی همچنین به سایر خدمات حوزه‌ی عمران و مسکن کمیته امداد اشاره کرد و گفت: امسال تاکنون تعداد بیش از ۳۰و احد مسکونی مددجویان سیروان با همکاری گروههای جهادی ایزوگام شده که در این زمینه بیش از ۷ میلیارد ریال هزینه شده است.