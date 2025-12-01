۱۰ هزار دانش آموز و دانشجوی ایلامی از خدمات کمیته امداد بهره مند هستند

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر مرادی پویانی عصر دوشنبه در نشست با مدیران و کارشناسان حوزه‌ی فرهنگی این نهاد بیان کرد: موفقیت برنامه‌های حمایتی این نهاد در استان مدیون خدمات جانبی کمیته امداد در زمینه‌های فرهنگی و آموزشی است که معمولاً پیوست خدمات امداد است.

وی با عنوان اینکه موضوعات فرهنگی، آموزشی و تربیتی خانواده‌های مددجو یکی از اولویت‌های مهم این نهاد است تصریح کرد: سالیانه برنامه‌های گوناگونی در این زمینه هدف گذاری و اجرایی می‌شود.

مدیرکل کمیته امداد استان با عنوان اینکه در استان ایلام به لحاظ بافت فرهنگی، تاریخی پایبندی به اخلاقیات و هنجارهای اجتماعی مناسب است تصریح کرد: کمیته امداد همواره بر رعایت چنین اصولی مقید است.

مرادی پویانی در ادامه افزود: حوزه‌ فرهنگی کمیته امداد استان به لحاظ سر و کار داشتن با حدود ۳۰ هزار خانواده‌ی مددجو که مشکلات و مطالبات گوناگون دارند دارای وظایف سنگینی است و امداد نیز سالیانه اعتبارات و امکانات قابل توجهی را به این مهم اختصاص می‌دهد.