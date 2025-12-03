به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی ستاد مبارزه با موادمخدر؛ سلیمان عباسی در جلسه سالروز جهانی مبارزه با ایدز در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با اشاره به ابلاغ پیام حسین ذوالفقاری؛ نماینده رئیسجمهور و دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر مبنی بر تلاش و قدردانی از دستاندرکاران در حوزه پیشگیری، درمان و کنترل ایدز، اظهار کرد: تلاش دستاندرکاران در این حوزه منجر به کاهش شیوع HIV در میان معتادان تزریقکننده موادمخدر در کشورمان شده است.
مدیرکل درمان ستاد مبارزه با موادمخدر در این جلسه که به ریاست علیرضا رئیسی؛ معاون بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برگزار شد و حدود دو هزار نفر در داخل و خارج کشور به صورت وبیناری در آن شرکت داشتند، افزود: موضوع مذکور به عنوان یکی از دستاوردهای برنامه ملی استراتژیک کنترل عفونت HIV به شمار میرود و ستاد مبارزه با موادمخدر نیز یکی از شرکای این برنامه ملی است.
وی تصریح کرد: کمیته نظارت بر اجرای برنامه و ستاد مبارزه با موادمخدر با رویکرد نحوه ارائه خدمات کاهش آسیب و مراقبت از بیماران HIV برای مصرفکنندگان تزریقی موادمخدر اقدامات مثمرثمر در مراکز هشتگانه مانند مراکز کاهش آسیب (DIC)، شلترها، مراکز اقامتی، ماده ۱۵ و ماده ۱۶ انجام داده است.
عباسی یادآور شد: در این مراکز خدماتی همچون ارائه سرنگ، پد و وسایل و لوازم استریل به تزریقکنندگان موادمخدر صورت گرفته که منجر به کاهش شیوع HIV و همچنین یک دستاورد برای جمهوری اسلامی ایران شده است.
مدیرکل درمان ستاد مبارزه با موادمخدر با اشاره به قدردانیمینو محرز از ستاد مبارزه با موادمخدر و ذوالفقاری در خصوص برنامههای کاهش شیوع HIV، گفت: ما توانستیم در برنامه پنج ساله هفتم توسعه، یک محوریت را بر روی برنامه پیشگیرانه داشته باشیم.
وی خاطرنشان کرد: این برنامه با سه هدف اصلی شناسایی ۹۰ درصد افراد مبتلایان به ایدز، تحت درمان قرار دادن ۹۰ درصد افراد شناساییشده و کاهش بار ویروسی در ۹۰ درصد مبتلایان تدوین شده است.
عباسی با اشاره به پایش و ارزیابی شاخصها و نظارت بر آنها در برنامه مذکور، گفت: درصددیم که شیوع ابتلاء به عفونت HIV در سو مصرفکنندگان موادمخدر در پایان سال ۱۴۰۵ به کمتر از پنج درصد برسد.
وی با اشاره به اقدامات ستاد مبارزه با موادمخدر مبنی بر آموزش، پیشگیری، آزمایش، تشخیص، درمان، مراقبت و توانمندسازی معتادان در معرض خطر ابتلاء به عفونت HIV و سایر افراد در معرض خطر، گفت: ستاد مبارزه با موادمخدر با همکاری UNODC و مراکز تحقیقاتی، در حال انجام اقدامات، پژوهشها و تحقیقات بسیار خوب در راستای کاهش شیوع HIV میان زندانیان معتاد است که نتایج خوبی را به دنبال خواهد داشت.
مدیرکل درمان ستاد مبارزه با موادمخدر یادآور شد: دستاورد جمهوری اسلامی ایران و تمام دستاندرکاران در این حوزه در راستای کاهش شیوع ایدز قابل توجه بوده که مورد توجه سایر کشورهای جهان نیز قرار گرفته است.
نظر شما