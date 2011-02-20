رویکرد غرب در مبارزه با موادمخدر باید تغییر کند

به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی محمدنجار در دیدار با سفیر آلمان با تاکید مجدد بر پرداخت هزینه انسانی و مالی فراوان ایران در مبارزه با پدیده موادمخدر گفت: ایران با صرف هزینههای بسیار مانع از ورود موادمخدر به سمت غرب میشود و در این راه تاکنون بیش از 3700 شهید و 11000 جانباز تقدیم کرده است.
دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر تاکید کرد: دنیا باید جایگاه جمهوری اسلامی ایران را در این مبارزه همهجانبه با موادمخدر بشناسد و تلاشها و اقداماتی که ایران در این راه انجام میدهد برای همگان تعریف شود و این امر باید بهوسیله کشورهای اروپایی و گروه مینی دوبلین و دفتر مقابله با جرم و موادمخدر سازمان ملل ((UNODC صورت پذیرد.
محمدنجار با اشاره به ناکافی بودن فعالیتهای اروپا و غرب در مبارزه باموادمخدر بیان داشت: باید رویکردها را در این زمینه تغییر بدهید و مشارکت جدی و عملی در کنار ایران داشته باشید تا به نتیجه مطلوب برسیم و جمهوری اسلامی ایران از تمامی کشورهای غربی و همچنین UNODC میخواهد برای این امر در کنار ایران باشند.
وی به کمکهای اندک 10 میلیون دلاری کشورهای مینی دوبلین و UNODC برای مبارزه با موادمخدر به ایران اشاره و تاکید کرد: جمهوری اسلامی ایران تاکنون فقط 700 میلیون دلار برای بستن مرزهای شرقی کشور هزینه کرده است.
دبیرکل ستاد ادامه داد: فعالیتی که در حوزه مبارزه همهجانبه با موادمخدر انجام میشود یک وظیفه انسانی، دینی و عرفی است و غرب نباید به بهانههای واهی سیاسی مانع انجام این فعالیتها شود زیرا این مبارزه به نفع تمامی مردم جهان بدون توجه به ملیت و مذهبشان است.
وی به راهاندازی مراکز درمان، نگهداری و کاهش آسیب بجای استفاده از زندان برای مجرمین موادمخدر اشاره کرد و افزود: ایران اقدامات بسیار خوبی در زمینههای مختلف درمان، پیشگیری، کاهش تقاضا و مقابله با عرضه انجام داده است.
محمدنجار ادامه داد: طبق قانون جدید مبارزه با موادمخدر معتاد مجرم نیست بلکه بیمار است و برای درمان به مراکز درمانی دولتی یا بخش خصوصی معرفی می شود و مادامی که تحت درمان است از تعقیب مصون است.
در ادامه سفیر کشور آلمان و رئیس گروه مینی دوبلین ضمن بیان اینکه یک کشور به تنهایی نمی تواند مبارزه با موادمخدر را پیش ببرد گفت: این یک معضل جهانی است و بیشترین ضربه را نیز ایران از این بابت متحمل میشود.
برنارد اربال ضمن ابراز تمایل به داشتن ارتباطی عمیقتر با ستاد مبارزه با موادمخدر برای حصول به دستاوردهای بیشتر ادامه داد: محورهای "پیشگیری"، "درمان و بازپروری"، "کنترل HIV و بیماری ایدز"، "مبارزه با عرضه و کنترل موادمخدر" و "مجازاتهای جایگزین زندان" از جمله مقولههایی است که با همکاری و تعامل میتوان از تجربیات طرفین در آنها استفاده کرد.
سفیر آلمان و رئیس گروه مینی دوبلین، جمهوری اسلامی ایران را ستونی محکم در پیشانی خط مقابله با موادمخدر برشمرد و گفت: حجم بسیاری از این مبارزه بر دوش ایران است و ما آمادگی داریم تا قسمت کوچکی از این بار را از دوش ایران برداریم هرچند آگاهیم حجم این کمکها بسیار کم است.
برنارد اربال از ایران به عنوان یک مدل در مبارزه با موادمخدر در عرصه جهانی یاد کرد و گفت: جامعه جهانی باید بابت استقامت ایران در برابر ترانزیت موادمخدر از این کشور تشکر نماید.
اربال به اقدامات کشورهای عضو ابتکار سه جانبه برای هماهنگی در امر مبارزه با مواد مخدر در منطقه اشاره کرد و گفت: اقدامات ایران برای مقابله با موادمخدر و همچنین مبارزه برای کاهش تقاضا و مسائل مربوط به بیماری ایدز و HIV قابل تقدیر است.
وی گفت: برنامه ای برای سالهای 2011 تا 2014 توسط UNODC تصویب شده است که با همکاری کشورهای عضو مینی دوبلین ، و ستاد مبارزه با موادمخدر میتوان از آن به عنوان یک ابزار کارآمد علیه موادمخدر استفاده کرد.
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