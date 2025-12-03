بهروز مرادپور در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به میزان بارندگیهای لرستان در قالب سامانه بارشی اخیر، اظهار داشت: میزان این بارشها در خرمآباد هفت میلیمتر، در کوهدشت ۰.۸ میلیمتر، الیگودرز ۳.۹ میلیمتر، پلدختر ۰.۴ میلیمتر، دورود ۲.۱ میلیمتر، الشتر ۰.۱ میلیمتر، نورآباد ۰.۱ میلیمتر و ازنا ۶.۳ میلیمتر بوده است.
وی همچنین میزان بارشها در رومشکان را ۱.۱ میلیمتر، سراب دوره ۲.۱ میلیمتر، معمولان ۳.۵ میلیمتر، «ایمان آباد» ۸.۱ میلیمتر، «سیلاخور» ۰.۲ میلیمتر، سپیددشت ۵.۱ میلیمتر، «ریمله» ۳.۱ میلیمتر و «شولآباد» ۱۹.۳ میلیمتر اعلام کرد.
مدیرکل هواشناسی لرستان میانگین بارندگیها در سامانه بارشی اخیر را ۳.۷ میلیمتر عنوان کرد.
