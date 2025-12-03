  1. استانها
  2. بوشهر
۱۲ آذر ۱۴۰۴، ۱۴:۱۳

فرماندار دشتی: مردم در مراسم تشییع شهدا دین خود را ادا کردند

بوشهر- فرماندار دشتی با قدردانی از حضور پرشور مردم و همراهی در تشییع شهدای گمنام گفت: شهدا به ما نیاز ندارند، این ما هستیم که به شهدا نیازمندیم.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا مقاتلی ظهر چهارشنبه در مراسم تجلیل از خادمین شهدا با قدردانی از مشارکت گسترده مردم در آئین تشییع شهدا اظهار کرد: در روزهای گذشته مردم شهرستان دشتی در اوج اخلاص و صمیمیت، هم پدری، هم مادری و هم خواهری و برادری را برای شهدا انجام دادند، این میزان از عشق و وفاداری به آرمان‌های شهدا سرمایه‌ای ارزشمند برای مردم شهرستان است.

فرماندار دشتی با تقدیر از همراهی مسئولان و مدیران شهرستان در برگزاری مراسم افزود: شهدا به ما نیاز ندارند؛ این ما هستیم که برای ادامه مسیر و حفظ هویت و معنویت جامعه به شهدا نیازمندیم.

مقاتلی تصریح کرد: حضور مردم در برنامه‌های استقبال، وداع و تشییع شهدا جلوه‌ای ماندگار از انسجام، غیرت و فرهنگ ایثار در شهرستان دشتی بود.

