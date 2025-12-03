به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی استانداری خراسان شمالی نشست مشترک بهمن نوری، استاندار خراسان شمالی با اعضای هیأت‌مدیره شرکت ماهان که با حضور نماینده مردم در مجلس، معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار، فرماندار سملقان و جمعی از مدیران دستگاه‌های اجرایی برگزار شد.

استاندار خراسان شمالی در این نشست با تأکید بر لزوم تسریع در عملیاتی‌سازی پروژه‌های اولویت‌دار همکاری با شرکت ماهان را گامی مؤثر در مسیر تحول اقتصادی دانست و گفت: اجرای این طرح‌ها می‌تواند به افزایش تولید، اشتغال پایدار و بهبود شاخص‌های توسعه‌ای استان کمک کند.

گفتنی است احیای هزار هکتار از اراضی شرکت سهامی زراعی بهکده رضوی در قالب قرارداد مشترک با یکی از زیرمجموعه‌های اقتصادی شرکت هواپیمایی ماهان، برای احداث و مدیریت باغات گردو وارد مرحله اجرا شده است.