توقیف سواری سمند حامل تریاک تا جاساز ۱۸ بسته مواد مخدر در معده مسافر

به گزارش خبرنگار مهر، جانشین انتظامی شهرستان نهبندان ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران از کشف ۲۰ کیلو و ۳۰۰ گرم تریاک در بازرسی از یک دستگاه سواری سمند خبر داد.

سرهنگ علی اکبر رضایی اظهار داشت: مأموران پاسگاه معدن حاجات شهرستان نهبندان هنگام کنترل خودروهای عبوری به یک دستگاه سواری سمند که به مقصد گلستان در حال حرکت بوده مشکوک شده و خودرو را جهت بررسی بیشتر متوقف کردند.

وی بیان داشت: مأموران با هماهنگی مرجع قضائی در بازرسی از خودرو، مقدار ۲۰ کیلو و۳۰۰ گرم مواد مخدر از نوع تریاک که به طرز ماهرانه‌ای داخل خودروها جاساز شده بود کشف کردند.

جانشین انتظامی شهرستان نهبندان افزود: مأموران در این رابطه یک دستگاه خودرو توقیف و یک نفر متهم دستگیر کردند که به همراه پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شد.

کشف ۱۸ بسته تریاک از معده مسافر

فرمانده انتظامی شهرستان قائنات هم از کشف ۱۸ بسته حاوی ۲۳۰ گرم تریاک از معده مسافر اتوبوس خبر داد و اظهار داشت: مأموران یگان امداد شهرستان قائنات هنگام کنترل محور اصلی به یک دستگاه اتوبوس مسافربری مشکوک شده و خودرو را جهت بررسی بیشتر متوقف کردند.

سرهنگ فولادی بیان داشت: مأموران در بازجویی و بررسی‌های به عمل آمده از مسافر اتوبوس متوجه شدند که متهم اقدام به حمل مواد مخدر به صورت بلع و انباری کرده است

وی افزود: مأموران پس از هماهنگی با مرجع قضائی و با رعایت موازین شرعی و قانونی در این رابطه، ۱۸ بسته حاوی ۲۳۰ گرم تریاک از متهم که به صورت انباری جاساز شده بود کشف کردند.

این مقام انتظامی خاطر نشان کرد: متهم دستگیر شده با تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شد.

کشف انواع لوازم خانگی قاچاق

فرمانده انتظامی شهرستان فردوس نیز از کشف انواع لوازم خانگی قاچاق به ارزش ۲ میلیارد و ۸۷۵ میلیون ریال در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ فاضل مریمی اظهار داشت: مأموران ایستگاه بازرسی گلشن شهرستان فردوس هنگام کنترل خودروهای عبوری به یک دستگاه سواری شاهین مشکوک و جهت بررسی بیشتر خودرو را متوقف کردند.

وی بیان داشت: مأموران پس از هماهنگی با مرجع قضائی در بازرسی از خودرو، تعدادی دستگاه بخاری برقی گازی قاچاق و انواع لوازم خانگی خارجی کشف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان فردوس با اشاره به اینکه ارزش ریالی کالاهای مکشوفه بالغ بر ۲ میلیارد و ۸۷۵ میلیون ریال برآورد شده است؛ تصریح کرد: در این خصوص ۳ متهم دستگیر که با تشکیل پرونده به مراجع قضائی معرفی شدند.

دستگیری سارق سابقه دار منزل

جانشین فرمانده انتظامی شهرستان نهبندان نیز از دستگیری سارق سابقه دار منزل و کشف اموال مسروقه در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ علی اکبر رضایی اظهار داشت: در پی وقوع یک فقره سرقت منزل در شهر نهبندان، رسیدگی به موضوع در دستور کار مأموران انتظامی قرار گرفت.

وی افزود: مأموران کلانتری ۱۱ شهرستان نهبندان با انجام تحقیقات میدانی و اقدامات پلیسی یک نفر سارق سابقه دار را در این خصوص شناسایی و با هماهنگی مرجع قضائی طی عملیاتی سارق را دستگیر کردند و اموال مسروقه نیز از مخفیگاه متهم کشف شد.

جانشین انتظامی شهرستان نهبندان تصریح کرد: متهم در بازجویی‌های پلیسی به سرقت منزل اعتراف کرد و پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شد.