کشف ۵ میلیارد ریال نوشیدنی قاچاق در اسلامشهر

به گزارش خبرنگار مهر، غلام حسین مهرعلیان، بعد از ظهر سه شنبه، در جمع خبرنگاران، از کشف نوشیدنی قاچاق به ارزش پنج میلیارد ریال در این شهرستان خبر داد.

مهرعلیان با اشاره به جزئیات این خبر اظهار داشت: در پی دریافت گزارش‌هایی مبنی بر فعالیت انباری در زمینه قاچاق کالا در اسلامشهر، بررسی موضوع در دستور کار مأموران قرار گرفت.

وی افزود: مأموران انتظامی با اقدامات اطلاعاتی دقیق، موفق به شناسایی یک انباری حاوی نوشیدنی قاچاق شده و در این رابطه یک متهم را دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی اسلامشهر تصریح کرد: کارشناسان ارزش کالای قاچاق مکشوفه را بالغ بر پنج میلیارد ریال برآورد کردند و متهم پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضائی شد.