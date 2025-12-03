فعالیت پروژه توسعه شرقی خط ۲ مترو در ۸ جبهه کاری

به گزارش خبرگزاری مهر، پروژه توسعه شرقی خط ۲ مترو از ایستگاه فرهنگسرا تا پردیس مسافری شرق (پایانه جدید شرق) مسیری به طول ۴۲۰۰ متر و با ۲ ایستگاه تعریف شده است که عملیات اجرایی ایستگاه میانی (موسوم به ایستگاه سرخه حصار) و ایستگاه پایانی (داخل پایانه شرق) به موازات حفاری و ساخت تونل آن جریان دارد.

محمد یاشار لطفی مجری پروژه توسعه شرقی خط ۲ مترو بیان داشت: در حال حاضر از تمام جبهه‌های کاری ممکن، پروژه را فعال کرده‌ایم تا در صورت تأمین منابع مالی لازم، نیمه نخست سال آینده بتوانیم این طرح مهم شهری را به بهره برداری برسانیم. تکمیل مسیر و ساخت ایستگاههای بخش توسعه شرقی خط ۲، به معنای اتصال شبکه‌های حمل و نقل عمومی درون شهری و برون شهری است که این امر نقش بسزایی در دسترسی آسان‌تر مسافران به پردیس مسافری شرق داشته و از طرفی به نوبه خود یک هاب حمل و نقلی تأثیرگذار ایجاد می‌کند.

وی افزود: از سوی دیگر، احداث پارکینگ جدید قطارهای خط ۲ مترو به مساحت حدود ۴ هکتار در محل اراضی آزاد شده از پایانه جدید شرق را در دستور کار داریم تا فارغ از تکمیل مسیر و ایستگاههای پروژه توسعه شرقی خط ۲، یک امکان جدید برای ناوگان حمل و نقل ریلی در این خط فراهم کنیم.

لطفی در ادامه افزود: مضاف بر فعالیت‌هایی که به آنها اشاره شد، ساخت سالن بلیت فروشی در ایستگاه پایانی (ایستگاه پردیس مسافری شرق) را دنبال می‌کنیم تا در مورد مقرر، کل پروژه با کیفیت مطلوب آماده بهره برداری شود.