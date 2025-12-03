۶ میلیمتر بارش در فریدونشهر ثبت شد؛ روند کاهشی دمای اصفهان

مینا معتمدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: پس از فریدونشهر، داران ۳.۵ میلیمتر و بویین میاندشت یک میلیمتر بارش باران گزارش شده است.
وی ادامه داد: تا پایان هفته، با ادامه فعالیت سامانه ناپایدار ضعیف در سطح استان به تناوب پوشش ابر، بارشهای پراکنده باران و برف، وزش باد و مه آلودی بهویژه در نواحی مرتفع و غربی استان پیشبینی میشود.
به گفته کارشناس مسئول پیشبینی اداره کل هواشناسی اصفهان خاطرنشان کرد: در مناطق مرکزی نیز کماکان شرایط افزایش غلظت آلاینده در ساعات اولیه روز وجود دارد.
معتمدی اضافه کرد: از روز شنبه تا سهشنبه هفته آینده (۱۸ آذر) نیز شرایط افزایش غلظت آلایندهها و کاهش کیفیت هوا در نواحی مرکزی و صنعتی استان محتمل است.
وی با بیان اینکه کمینه دمای هوا طی ۲۴ ساعت آینده در بیشتر مناطق استان یک تا سه درجه کاهش مییابد، گفت: بیشینه دمای کلانشهر اصفهان در گرمترین ساعات امروز به ۱۸ درجه سلسیوس بالای صفر و کمینه آن بامداد پنجشنبه به یک درجه سلسیوس بالای صفر میرسد.
کارشناس مسئول پیشبینی اداره کل هواشناسی اصفهان افزود: بویین میاندشت با کمینه دمای ۶ درجه سلسیوس زیر صفر سردترین نقطه استان است و خور و بیابانک با بیشینه دمای ۲۴ درجه سلسیوس بالای صفر گرمترین نقطه استان خواهد بود.
