هشدار سازمان هواشناسی برای تهران؛ تشدید آلودگی هوا تا روز دوشنبه

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان هواشناسی کشور با صدور هشدار سطح زرد اعلام کرد که به دلیل پایداری نسبی جو و نبود وزش باد قابل ملاحظه، از بعدازظهر امروز (چهارشنبه، ۱۲ آذر) تا صبح روز دوشنبه (۱۷ آذر)، غلظت آلاینده‌های جوی به‌ویژه ذرات کوچک‌تر از ۲.۵ میکرون در استان تهران افزایش می‌یابد.

سازمان هواشناسی در این هشدار اعلام کرد که مناطق مرکزی و جنوبی تهران بیشترین تأثیر را از شرایط آلایندگی خواهند داشت و در برخی ساعات از جمله عصر، شب و اوایل صبح، کیفیت هوا برای گروه‌های حساس در شرایط ناسالم قرار می‌گیرد.

سازمان هواشناسی کشور اعلام کرد در صورت تداوم منابع آلاینده، به‌ویژه در نواحی پرتردد مناطق مرکزی و جنوبی شهر تهران، هوا برای همه گروه‌ها ناسالم خواهد شد و کاهش دید نیز در برخی ساعات دور از انتظار نیست.

سازمان هواشناسی توصیه کرد که کودکان، سالمندان و افراد دارای بیماری‌های قلبی و تنفسی از تردد غیرضروری خودداری کنند. وی همچنین افزود تمامی شهروندان از انجام فعالیت‌های سنگین و طولانی‌مدت در مناطق پرتردد پرهیز و در حد امکان از ناوگان حمل‌ونقل عمومی استفاده کنند.