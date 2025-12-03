  1. اقتصاد
  2. راه و مسکن
۱۲ آذر ۱۴۰۴، ۱۲:۴۴

هشدار سازمان هواشناسی برای تهران؛ تشدید آلودگی هوا تا روز دوشنبه

هشدار سازمان هواشناسی برای تهران؛ تشدید آلودگی هوا تا روز دوشنبه

سازمان هواشناسی نسبت به افزایش آلودگی هوای تهران از بعدازظهر امروز (چهارشنبه، ۱۲ آذر) تا صبح روز دوشنبه (۱۷ آذر) هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان هواشناسی کشور با صدور هشدار سطح زرد اعلام کرد که به دلیل پایداری نسبی جو و نبود وزش باد قابل ملاحظه، از بعدازظهر امروز (چهارشنبه، ۱۲ آذر) تا صبح روز دوشنبه (۱۷ آذر)، غلظت آلاینده‌های جوی به‌ویژه ذرات کوچک‌تر از ۲.۵ میکرون در استان تهران افزایش می‌یابد.

سازمان هواشناسی در این هشدار اعلام کرد که مناطق مرکزی و جنوبی تهران بیشترین تأثیر را از شرایط آلایندگی خواهند داشت و در برخی ساعات از جمله عصر، شب و اوایل صبح، کیفیت هوا برای گروه‌های حساس در شرایط ناسالم قرار می‌گیرد.

سازمان هواشناسی کشور اعلام کرد در صورت تداوم منابع آلاینده، به‌ویژه در نواحی پرتردد مناطق مرکزی و جنوبی شهر تهران، هوا برای همه گروه‌ها ناسالم خواهد شد و کاهش دید نیز در برخی ساعات دور از انتظار نیست.

سازمان هواشناسی توصیه کرد که کودکان، سالمندان و افراد دارای بیماری‌های قلبی و تنفسی از تردد غیرضروری خودداری کنند. وی همچنین افزود تمامی شهروندان از انجام فعالیت‌های سنگین و طولانی‌مدت در مناطق پرتردد پرهیز و در حد امکان از ناوگان حمل‌ونقل عمومی استفاده کنند.

کد خبر 6676722
زهره آقاجانی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۱۴:۵۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۲
      2 0
      پاسخ
      کارشون شده تصمیمی گیری برای تعطیل کردن!
    • رضا IR ۰۰:۵۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۳
      0 0
      پاسخ
      شیخ خرما خورد و گفت خرما شیرین است نمک خورد گفت شور است هوا شناسی میاد بیرون میگه بارون میاد میگه پیشبینی میکنیم باران بیاد پول مردمو حروم نکنید

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها