به گزارش خبرنگار مهر، محمد صادق معتمدیان استاندار تهران در حاشیه جلسه امروز چهارشنبه هیئت دولت در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: ۵۹ درصد آلودگی در تهران مربوط به آلاینده‌های متحرک است و ما در تلاشیم آلاینده‌ها را در آینده کاهش دهیم.

وی ادامه داد: در یک سال گذشته ۳۵۰ هزار خودرو را اسقاط کردیم و در برنامه‌ای مقرر شده ۲۰ هزار موتور سیکلت برقی شوند. در عین حال بسته تشویقی برای این کار در نظر گرفته شده است.

استاندار تهران گفت: متولی حمل‌ونقل عمومی دولت و شهرداری‌ها هستند که دارای تکالیف قانونی هستند.

وی‌افزود: در سال گذشته ۲۲۰ هزار خودرو پلاک شده و وارد چرخه تردد در شهر تهران شده است اما خروجی ما به عنوان خودروهای فرسوده ۳۷ هزار دستگاه بوده است که این دو آمار تفاوت فاحشی با یکدیگر داشته و شاهد فاصله زیادی هستیم، لذا عزم جدی دولت برای این است که بتوانیم ان‌شاءالله ورودی و خروجی‌ها را به تعادل برسانیم و تعداد اسقاطی‌ها را افزایش دهیم.

معتمدیان در خصوص کیفیت خودروها تصریح کرد: هفته گذشته آقای رئیس‌جمهور به صنعت خودرو اولتیماتوم دادند که حتماً باید خودشان را تطبیق دهند و در تولیدات جدید هم کاهش مصرف سوخت داشته باشند و بحث آلایندگی‌ها در واقع لحاظ شود.

معتمدیان در خصوص بازسازی ورزشگاه آزادی عنوان کرد: این سوال باید از وزارت ورزش پرسید چون متولی آن وزارت ورزش است و ما اعتبارات لازم را طبق سفرهای رئیس جمهور معادل ۶۰۰ میلیارد در نظر گرفته‌ایم اما هیچ نقشی در مدیریت ورزشگاه آزادی نداریم. اما به دلیل اهمیتی که دارد، پیگیر شدم، مطالعات اولیه در برآورد اولیه پایین‌تر بوده، اما زمانی که ورود پیدا کردند مشاهده کردند و برای تأمین سلامت مردم از نظر مقاوم‌سازی هم نیاز است و اعتباری بیشتر از ۶۰۰ میلیارد تومان لازم دارد.

استاندار تهران در رابطه با آلودگی هوای تهران و اینکه چرا امروز تعطیل نشده است، عنوان کرد: آلودگی هوا که همیشه هست؛ ولی میزانش فرق دارد و امروز هم طبق قانونی که مصوب مجلس است و کارگروه اضطرار است، باید وضعیت جوی ناپایداری یا پایداری که البته عمدتاً پایداری است، یعنی سکون هوا باشد تا به مجموعهٔ دانشگاه، گزارش شود و وضعیت‌های مختلف را اعلام وضعیت کنند که مثلاً زرد یا نارنجی و یا قرمز و بعد از اعلام وضعیت، دانشگاه علوم پزشکی از طریق دبیرخانه درخواست تشکیل جلسه می‌دهد که اداره کل محیط زیست است. در مجموع این اتفاق نیفتاده و جلسه برگزار نشده است.



معتمدیان خاطر نشان کرد: البته گزارش شفاهی هم که دوستان هواشناسی دادند دال بر این بود که شب گذشته بارندگی است و حتی سرعت هوا را شش اعلام کردند، اما متأسفانه پیش‌بینی به دلیل تغییراتی که در نقشه‌های هواشناسی دقیق نبوده است و ما هم وابسته به پیش‌بینی‌های هواشناسی هستیم و قانون هم این را مشخص کرده است.

استاندار تهران ادامه داد: خوشبختانه امروز هوا کمی بهتر است چون در هفته گذشته وضعیت بنفش را هم داشتیم، هرچند این وضعیت آلودگی هوای امروز هم در لب مرز است. ما در تصمیماتی که اختیار قانونی داشته باشیم به نفع مردم تصمیم خواهیم گرفت.

معتمدیان در پاسخ به سوال خبرنگاری که گفت اگر پیش بینی هواشناسی درست بود پس امروزش تعطیل می‌شد، آن را تأیید کرد.