افزایش موارد پودر زعفران تقلبی در بازار

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، رؤیا امیری، با بیان اینکه سهولت مصرف و قیمت ظاهراً مناسب پودر و عصارههای زعفران موجب افزایش تقاضای این محصولات شده است، گفت: پودر شدن زعفران امکان اختلاط آن با مواد ارزانقیمت از جمله زردچوبه، گلرنگ، پودر پوست انار و رنگهای مصنوعی را افزایش میدهد و زمینه بروز تقلب را فراهم میکند.
وی با هشدار نسبت به وجود رنگهای مصنوعی به ویژه تارترازین در برخی نمونههای تقلبی، افزود: این رنگ میتواند عوارضی مانند حساسیت، بیشفعالی در کودکان و افزایش خطر بروز سرطان را به همراه داشته باشد و نظارت دقیقتر مصرفکنندگان را ضروری میسازد.
رئیس اداره آزمایشگاه کنترل غذا و دارو ادامه داد: عصارههای پودری معمولاً حاوی مواد پرکننده و درصدی از پودر یا عصاره زعفران هستند، بنابراین تشخیص محصول اصل از تقلبی دشوارتر است. اگرچه آزمایشهای تخصصی دقیقترین روش تشخیص محسوب میشود، اما مصرفکنندگان میتوانند با چند آزمون ساده (رنگ، طعم و عطر) اصالت محصول را تا حدودی ارزیابی کنند.
وی با تأکید بر اهمیت خرید از فروشگاههای معتبر، گفت: قیمتهای غیرواقعی و بسیار پایین مهمترین نشانه محصولات تقلبی است. توجه به پروانه ساخت بهداشتی و اصالت بستهبندی باید در اولویت مصرفکنندگان باشد.
