به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، منابع سوری از تحرکات جدید رژیم صهیونیستی در جنوب سوریه خبر دادند.

منابع محلی سوری اعلام کردند که گشتی وابسته به ارتش رژیم صهیونیستی اقدام به تیراندازی به سمت منازل غیرنظامیان در روستای ابوقبیس در حومه قنیطره کرده است.

خبرنگار الاخباریه نیز گزارش داد که گشتی اشغالگران متشکل از دو خودرو نظامی وارد روستای ام العظام در حومه قنیطره شدند.

روز گذشته نیز منابع سوری اعلام کردند: هفت خودرو نظامی و نفربرهای ارتش رژیم صهیونیستی وارد شهرک بئرعجم و روستای رویحینه در حومه مرکزی قنیطره شدند.

این منابع بیان کردند که گروهی از نظامیان اسرائیلی به پرسه زنی در شمال سد کودنا در نزدیکی عین زیوان در حومه جنوبی قنیطره پرداختند.

گفتنی است که رژیم صهیونیستی از زمان سقوط نظام سابق سوریه، دست به حملات گسترده به سوریه زده است و چندی قبل نیز به بهانه حمایت از دروزی ها، مناطقی از دمشق را بمباران کرد.

از زمان سقوط نظام بشار اسد، ارتش این رژیم با عبور از خط حائل بین منطقه اشغالی جولان با سوریه، به ادامه اشغال مناطق نزدیک به جولان در استان‌های درعا و قنیطره پرداخته است.