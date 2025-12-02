به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الاخباریه، منابع سوری از تداوم تحرکات رژیم صهیونیستی در جنوب سوریه خبر دادند.

ارتش اشغالگر با خودروهای نظامی و تانکهای خود وارد تل کروم جبا و الصمدانیه در حومه قنیطره شدند.

خبرنگار الاخباریه سوریه از دایر کردن مرکز ایست بازرسی در جاده الصمدانیه شرقی و شهرک خان ارنبه در حومه قنیطره از سوی اشغالگران خبر دادند.

تلویزیون سوریه گزارش داد: نیروهای اشغالگر در جریان یورش به الصمدانیه در حومه قنیطره یک مرکز نظامی متروکه را منفجر کردند.

همزمان الاخباریه سوریه از پرواز هواپیماهای رژیم صهیونیستی بر فراز آسمان قنیطره و جنوب دمشق خبر داد.

گفتنی است که رژیم صهیونیستی از زمان سقوط نظام سابق سوریه، دست به حملات گسترده به سوریه زده است و چندی قبل نیز به بهانه حمایت از دروزی ها، مناطقی از دمشق را بمباران کرد.

از زمان سقوط نظام بشار اسد، ارتش این رژیم با عبور از خط حائل بین منطقه اشغالی جولان با سوریه، به ادامه اشغال مناطق نزدیک به جولان در استان‌های درعا و قنیطره پرداخته است.