تیراندازی نظامیان اسرائیلی به ساکنان روستایی در جنوب سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الاخباریه، منابع سوری از تحرکات جدید رژیم صهیونیستی در جنوب سوریه خبر دادند.

خبرنگار الاخباریه با اشاره به ورود نظامیان اسرائیلی به روستای ابوقبیس در حومه قنیطره اعلام کردند که اشغالگران اقدام به تیراندازی هوایی در این روستا کردند.

نظامیان رژیم صهیونیستی اقدام به تیراندازی به سمت منازل مسکونی در این روستا کردند.

ساعاتی قبل نیز خبرگزاری رسمی سوریه «سانا» گزارش داد که نیروهای اشغالگر اسرائیلی به مناطق مختلفی در حومه جنوبی استان قنیطره نفوذ کرده‌اند.

بر اساس این گزارش، نظامیان اسرائیلی وارد تل ابوقبیس در حومه جنوبی قنیطره شدند.

خبرنگار سانا در قنیطره گزارش داد که نظامیان اشغالگر با نفربر و خودروهای هامر به تل ابوقبیس واقع در حومه روستای عین زیوان در حومه جنوبی قنیطره وارد شدند.

صبح امروز نیز نیز نظامیان صهیونیستی به سمت روستای صیدا الحانوت و حومه الدوایه غربی در حومه جنوبی قنیطره رفته بودند.

گفتنی است که رژیم صهیونیستی از زمان سقوط نظام سابق سوریه، دست به حملات گسترده به سوریه زده است و چندی قبل نیز به بهانه حمایت از دروزی ها، مناطقی از دمشق را بمباران کرد.

از زمان سقوط نظام بشار اسد، ارتش این رژیم با عبور از خط حائل بین منطقه اشغالی جولان با سوریه، به ادامه اشغال مناطق نزدیک به جولان در استان‌های درعا و قنیطره پرداخته است.