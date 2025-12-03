به گزارش خبرگزاری مهر بر اساس اعلام دبیرخانه جشنواره عمار، ثبتنام خبرنگاران و اصحاب رسانه در شانزدهمین دوره جشنواره مردمی فیلم عمار برای حضور و پوشش این رویداد آغاز شد. مهلت نامنویسی خبرنگاران از ۱۲ تا ۲۶ آذر است و متقاضیان میتوانند با مراجعه به سامانه ثبتنام نسبت به تکمیل اطلاعات اقدام کنند.
این دوره از جشنواره عمار با موضوع «نبرد تمدنی ایران اسلامی با غرب وحشی» در دی ۱۴۰۴ برگزار خواهد شد و همچون دورههای گذشته، رسانههای مکتوب، خبرگزاریها، رسانههای تصویری و خبرنگاران مستقل امکان حضور و پوشش برنامههای مختلف جشنواره را خواهند داشت.
این اقدام برای خدمات هر چه بهتر دبیرخانه جشنواره به خبرنگاران است تا عمارفیلم میزبان خوبی برای آنان در طول جشنواره باشد.
این فرآیند صرفا شامل ثبت درخواستها برای حضور در جشنواره است و در ادامه، تاییدیه ثبت نام، صدور کارت و نحوه حضور رسانهها در برنامههای شانزدهمین دوره از جشنواره مردمی فیلم عمار اطلاع داده خواهد شد.
نظر شما