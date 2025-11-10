به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری شانزدهمین جشنواره مردمی فیلم «عمار» صبح امروز ۱۹ آبان با حضور مرضیه هاشمی دبیر و سعید خورشیدی رئیس شورای سیاستگذاری جشنواره در حسینیه هنر برگزار شد.
مراسم پس از تلاوت آیاتی از قرآن کریم و پخش سرود ملی جمهوری اسلامی ایران آغاز و در ادامه کلیپی با موضوع مقاومت پخش شد.
اجرای این برنامه را محمدحسین صبوری مدیر اجرایی جشنواره عهده دار بود.
در ادامه مرضیه هاشمی دبیر جشنواره ضمن خوشامدگویی به حضار عنوان کرد: نسبت به ادوار پیشین روی مسئله مقاومت و جنایتهای صهیونیستها تاکید و تمرکز بیشتری داریم. ما این جشنواره را به سمت بینالمللی شدن پیش بردیم و از سراسر دنیا هنرمندانی در حال دعوت شدن هستند. ما شاهد نسلکشی و جنایت در غزه، یمن، لبنان، آمریکای جنوبی و … هستیم و فکر میکنم که الان بهترین موقع برای بروز هنر است، زیرا ملتها بیدار شدهاند. ما قسمتهای مختلفی در این جشنواره داریم که شامل فیلم داستانی، کوتاه، نیمه بلند، مستند، پویانمایی، نماهنگ، فضای مجازی، هوش مصنوعی و… است.
سپس کلیپی در مورد بخشهای مختلف جشنواره پخش شد.
در ادامه سعید خورشیدی رئیس شورای سیاستگذاری جشنواره، بیان کرد: هنر و فرهنگ چیزی است که در جامعه حضور و تأثیر دارد و هنرمند این امکان را فراهم میسازد که معارف در جامعه تثبیت بشود و مبنای سیاستگذاریهای کلان قرار بگیرد، هنر و به خصوص هنر جامعی مانند سینما میتواند به شکلگیری پارادایمها کمک چشمگیری کند.
وی افزود: جنگ ۱۲ روزه ایران و رژیم صهیونسیتی، ارزشهای زیبایی شناختی و هنری را رقم زد که هنرمندان میتوانند از آن استفاده کنند. چه قهرمانیها و چه ایثارهایی در این زمینه رقم خورد که ارزش روایت کردن دارد. خوانشی که ما از این جنگ داریم، به جهتگیری تولیدات هنری و هنرمندان ما کمک میکند. تمدن غرب به سرکردگی آمریکا، سالهاست که تلاش دارد پیشرفت با اتکا بر هستی مقدس را غیرممکن تصویر کند و بیان کند که پیشرفت اقتصادی ممکن نیست، مگر با پشت کردن به هستی مقدس در عالم و تمدن خود را روی این رویکردهای سکولار بنا کرده است.
وی ادامه داد: اما در مورد این انگارهها کشوری قد علم کرده است به نام ایران که نقض کننده این شیوه است؛ ملتی که خواجه نصیر و ابنسینا را دیده است، نمیتواند این موضوع را باور کند. نتیجه این اتفاق ملتی است که به فناوری هستهای دست پیدا کرده است اما معتقد است که بمب اتم حرام است. ملت درک کرد که در پس ظاهر غرب، با یک تمدن وحشی طرف است و ایران برای مقابله با این تمدن وحشی، به فناوریهای نوین موشکی و … مسلح است.
خورشیدی ضمن اشاره به واهمه جریان غربزده از ملت بیدار ایران، عنوان کرد: ما در جشنواره مردمی فیلم «عمار» قصد روایتگری تمدن ایرانی و افرادی را که از داشتههای این کشور صیانت کردند، داریم، روایتهای اینچنینی میتوانند، میزان همبستگی ما را بالا ببرند.
مجری برنامه در ادامه نشست به در نظر گرفتن جایزه و نماد «فرانچسکو» که به خلق تصویری دقیق از ابتذال غرب مربوط است، اشاره کرد. همچنین در مورد برنامه اکران آثار جشنواره، مطرح کرد که در تلاش هستند در ماه دی آثار را در نقاطی از ایران اکران کنند.
در پایان برنامه پوستر جشنواره با طراحی کمال شرف رونمایی شد.
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