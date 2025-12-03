به گزارش خبرنگار مهر، محمدباقر آقاعلیخانی ظهر چهارشنبه در نشست کارگروه اشتغال استان مرکزی گفت: معرفی واحدهای فعال و اطلاع‌رسانی گسترده برای جلب مشارکت حداکثری مردم در طرح‌های اشتغال ضروری است.

وی با تأکید بر لزوم معرفی سریع واحدهای مرتبط و تداوم اطلاع‌رسانی مؤثر، از دستگاه‌های اجرایی خواست ارزیابی، اولویت‌بندی و اجرای این برنامه‌ها را با سرعت بیشتری دنبال کنند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار مرکزی افزود: یکی از وظایف اصلی کارگروه اشتغال، فراهم‌سازی شرایطی است که مردم بتوانند بدون پیچیدگی در طرح‌های اشتغال مشارکت کنند.

وی گفت: برخی بانک‌ها هنوز برای همکاری در این طرح‌ها معرفی نشده‌اند و این مسئله باید هرچه سریع‌تر تعیین تکلیف شود تا روند پرداخت تسهیلات به شکل مطلوب انجام گیرد.

آقاعلیخانی ادامه داد: دستگاه‌های مرتبط مانند جهاد کشاورزی، میراث فرهنگی و سایر نهادها باید فهرست واحدهای معرفی‌شده را سریع‌تر تکمیل کنند و اطلاع‌رسانی گسترده در این زمینه انجام شود.

وی افزود: تمدید سه‌ماهه این فرایند در حال بررسی است اما تاکنون به نتیجه نهایی نرسیده است.

آقاعلیخانی گفت: همچنین با تأکید بر لزوم تدوین برنامه‌ای جامع برای اطلاع‌رسانی و جذب سرمایه از طریق اقتصاد دیجیتال گفت: باید مدل‌های نوین کسب‌وکار به جامعه معرفی شود تا جوانان بتوانند با حداقل سرمایه‌گذاری، بیشترین درآمد را کسب کنند و به سمت کارآفرینی دیجیتال هدایت شوند.

معرفی ۱۸۰ پرونده به بانک

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی نیز در این نشست با انتقاد از عملکرد نامتوازن برخی بانک‌ها، بر ضرورت شتاب‌بخشی به پرداخت تسهیلات حمایتی تأکید کرد.

مختار احمدی اظهار کرد: طبق آمار موجود، عملکرد شش بانک عامل در استان در پرداخت تسهیلات معرفی‌شده از سامانه‌های دولتی بسیار ضعیف بوده و در برخی موارد حتی صفر گزارش شده است.

وی گفت: از ۱۸۰ پرونده معرفی‌شده تنها ۱۵ فقره به مرحله پرداخت رسیده که این موضوع ناشی از سخت‌گیری‌های غیرمتعارف بانک‌ها در ارائه ضمانت‌نامه‌ها است.

احمدی عملکرد بانک‌های ملت و ملی را به دلیل سخت‌گیری‌های غیرضروری مورد انتقاد قرار داد و در مقابل، بانک قرض‌الحسنه مهر ایران و بانک‌های سینا و تجارت را از نمونه‌های مثبت همکاری در استان دانست.

وی با اشاره به وضعیت پرداخت‌های نهادهای حمایتی گفت: در حالی که بنیاد شهید پرداخت‌هایی داشته، نهادهایی مانند بهزیستی، بنیاد کرامت رضوی، جهاد دانشگاهی و تعاونی‌های روستایی و عشایری تاکنون پرداختی نداشته‌اند. احمدی مجموع منابع پرداخت‌شده داخلی استان را ۱۲۰ میلیارد تومان اعلام کرد.

وی از نهایی‌شدن آئین‌نامه‌ای جدید برای رفع مشکلات ضمانت‌نامه‌ها و تسهیل فرآیند پرداخت تسهیلات خبر داد و افزود: این آئین‌نامه به‌زودی از سوی وزارت اقتصاد ابلاغ خواهد شد.