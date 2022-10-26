به گزارش خبرگزاری مهر، سیدمرتضی بختیاری در جلسه شورای عالی اشتغال کشور که با حضور آیت‌الله رئیسی، رئیس جمهور اسلامی ایران، محمد مخبر، معاون اول رئیس جمهور، صولت مرتضوی، وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی و دیگر اعضای شورای عالی اشتغال برگزار شد، با ارائه گزارشی از عملکرد کمیته امداد در حوزه اشتغال گفت: در هفت ماه امسال ۱۷۲ هزار و ۶۲۹ فرصت شغلی توسط کمیته امداد ایجاد شده که برای این منظور ۱۰ هزار و ۹۷۴ میلیارد تومان تسهیلات توسط بانک‌های عامل پرداخت شده است.

وی افزود: در قالب تبصره ۱۶ مجموعاً ۹,۶۵۶ میلیارد تومان از ۲۵ هزار میلیارد تومان جذب شده که معادل ۳۸ درصد اعتبارات است. در حال حاضر ۱۳۴ هزار پرونده با مبلغ ۱۱ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان آماده و در بانک‌های عامل منتظر پرداخت تسهیلات است.

بختیاری تاکید کرد: در زمینه تبصره ۱۸ نیز در سال ۱۴۰۰ میزان ۵۰ درصد آن تخصیص یافته و با هم‌افزایی نهاد مالی، ظرفیت ۸۶۳ میلیارد تومان تسهیلات ایجاد شده است که ۹۴ درصد آن معادل ۸۱۰ میلیارد آن در قالب ۴۲۷۴ فقره تسهیلات پرداخت شده است. در سال جاری از مبلغ ۱,۴۰۰ میلیارد تومان مصوبه مجلس برای کمیته امداد تاکنون مبلغی تخصیص نیافته است.

رئیس کمیته امداد با تقدیر از مساعدت‌های بانک مرکزی در زمینه اشتغال مددجویان کمیته امداد، گفت: ابلاغ زودهنگام و سریع اعتبارات به بانک‌ها، تصویب سقف ۳۰۰ میلیونی برای طرح‌های برتر، افزایش سقف تسهیلات اشتغال‌زایی به ۱۵۰ میلیون تومان و افزایش سقف تسهیلات برای کارفرمایان، متناسب با تعداد مددجویان به کارگیری شده، حداکثر تا چهار میلیارد تومان از جمله این مساعدت‌ها است.

بختیاری اظهار کرد: به منظور راستی‌آزمایی فعالیت‌های اشتغال سال ۱۴۰۰، تیم‌های نظارتی تهران و مراکز استان‌ها به صورت تصادفی از ۲۵ هزار طرح بازدید کردند که نتایج نشان می‌دهد بیش از ۹۲ درصد تسهیلات اشتغال‌زایی کمیته امداد به هدف نشسته است. به عبارت دیگر سرمایه گذاری در اشتغال مددجویان کمترین انحراف را داشته و اشتغال در کمیته امداد واقعی، مؤثر و دارای اصابت به هدف است.

وی اضافه کرد: برای تسهیل در امر ضمانت نیازمندان در قانون بودجه ۱۴۰۱ (جز ۱ بند ب تبصره شانزده) مجوز تأسیس اساسنامه صندوق ضمانت به کمیته امداد امام خمینی (ره) داده شده است. اساسنامه این صندوق با نام «حیات» در هیأت امنای کمیته امداد تصویب شده است. برای تسهیل عملکرد صندوق، تصویب‌نامه‌ای پس از تصویب در کمیسیون اقتصادی دولت، در نوبت طرح در هیأت وزیران است که در صورت تصویب در جلسه چهارشنبه چهار آبان‌ماه، به سرعت شاهد عملیاتی شدن آن خواهیم بود.

رئیس کمیته امداد گفت: توسعه زنجیره‌ها یکی از راهبردهای مهم کمیته امداد برای پایداری مشاغل است. در این راستا در زنجیره نوغان‌داری، امسال نیز ۵۰۰ تن پیله تر توسط مددجویان کمیته امداد تولید شده که ۱۷۴ تن پیله توسط کمیته امداد خریداری شده و برای ۳۵۰۰ خانوار با متوسط درآمد ۱۲.۵ میلیون تومان اشتغال‌زایی شده است. این میزان در سال گذشته ۹۸ تن بوده که امسال با رشد ۷۷ همراه بوده است.

بختیاری ادامه داد: همچنین با توجه به فراوانی طرح‌های دامپروری در کمیته امداد، تفاهم‌نامه و قرارداد اجرای زنجیره تولید دام و طیور به ظرفیت سالانه ۴۰ هزار طرح دامداری با ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) امضا شده است. ستاد اجرایی در این تفاهم‌نامه راهبری کلان بخش مهمی از طرح‌های دامپروری کمیته امداد را بر عهده خواهد داشت. اجرای این تفاهم نامه در سه استان اصفهان، خراسان جنوبی و سیستان و بلوچستان آغاز شده است.

وی ادامه داد: با توجه به شعار سال و به منظور بهره‌گیری از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان برای پشتیبانی از مشاغل خرد به ویژه در حوزه بازار، تفاهم‌نامه‌ای امضا شده و مددجویان کمیته امداد به شکل آزادکاری به عنوان یکی از شکل‌های نوین مشاغل، مشغول به کار می‌شوند. همچنین تفاهم‌نامه‌ای با یک مجموعه فروش آنلاین منعقد شده که بر اساس آن ۹۰۰ نفر از مجریان طرح‌ها، موفق به راه‌اندازی غرفه در این فروشگاه اینترنتی شده‌اند.

رئیس کمیته امداد با اشاره به تفاهم‌نامه راه‌اندازی نیروگاه‌های خورشیدی در حضور معاون اول رئیس جمهور، تاکید کرد: در یکسال ۴۰ هزار نیروگاه خورشیدی در منزل مددجویان و اقشار نیازمند راه‌اندازی می‌شود. در این زمینه تاکنون ۲۳ هزار و ۶۰۰ نفر شناسایی و به شرکت‌های برق منطقه‌ای معرفی و تعداد ۶ هزار نفر تأیید شده‌اند. به محض پایان بررسی صلاحیت شرکت‌های پیمان کار و معرفی پیمانکاران واجد شرایط عملیات اجرایی این پروژه نیز آغاز خواهد شد. البته به طور عادی و فراتر از این تفاهم‌نامه، امسال ۶۵۵ طرح اجرا شده است.

بختیاری با اعلام آمادگی کمیته امداد برای جذب تسهیلات بیشتر در صورت همراهی بانک‌ها، خواستار تسریع در پرداخت تسهیلات و اولویت‌دهی به مساله اشتغال پس از ازدواج شد و گفت: تسریع در تأمین منابع تبصره ۱۸ سال ۱۴۰۱ و مشارکت وزارت کشور و استانداران، تسهیل‌گری بانک‌ها در موضوع ضمانت‌ها و تسریع دولت در تصویب بند مربوط به صندوق ضمانت کمیته امداد، حذف قاعده توازن منابع و مصارف بانک‌ها برای طرح‌های اشتغال و یا محاسبه آن به صورت ملی، از دیگر مطالبات کمیته امداد برای توسعه اشتغال مددجویان است.