  1. جامعه
  2. میراث فرهنگی و گردشگری
۱۲ آذر ۱۴۰۴، ۱۵:۵۱

بازدید رایگان دانشجویان و اساتید از موزه‌ها در روز دانشجو

معاون میراث فرهنگی گفت: دانشجویان و اساتید دانشگاه به مناسبت «روز دانشجو» می‌توانند طی ۲ روز به‌صورت رایگان از اماکن فرهنگی‌تاریخی و موزه‌های تحت مدیریت وزارت میراث‌فرهنگی بازدید کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی دارابی، قائم‌مقام وزیر و معاون میراث‌فرهنگی کشور گفت: به مناسبت ۱۶ آذر «روز دانشجو» و به درخواست معاون فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، بازدید از موزه‌ها، پایگاه‌های میراثی و اماکن فرهنگی‌تاریخی برای دانشجویان و اساتید دانشگاه رایگان است.

وی افزود: دانشجویان و اساتید دانشگاه‌های کشور با ارائه کارت شناسایی مرتبط می‌توانند روزهای یکشنبه و دوشنبه هفته آتی، ۱۶ و ۱۷ آذرماه به صورت رایگان از اماکن فرهنگی‌تاریخی و موزه‌های تحت مدیریت وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در سراسر کشور دیدن کنند.

بدیهی است موزه‌ها و امکان فرهنگی‌تاریخی از دستورالعمل‌های استانی در خصوص آلودگی هوا و… پیروی خواهند کرد.

فاطمه کریمی

    • ... IR ۱۸:۴۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۴
      0 1
      پاسخ
      اگر همراه داشته باشیم برای اونها هم بازدید رایگانه؟
      • . IR ۱۹:۳۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
        0 0
        سلام خیر تاکید کردن فقط برای دانشجو

