به گزارش خبرگزاری مهر، با درخواست مسعود حبیبی معاون فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت و به مناسبت گرامیداشت روز دانشجو، بازدید از موزهها و اماکن فرهنگی و تاریخی به مدت دو روز برای دانشجویان و اساتید دانشگاههای سراسر کشور رایگان شد.
ابوالفضل امینی هرندی مشاور ارتباطات رسانهای معاونت فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت با تأیید این خبر گفت: دانشجویان و اساتید دانشگاهها سراسر کشور در هفته آینده و به مناسبت گرامیداشت «روز دانشجو» میتوانند طی دو روز به صورت رایگان از اماکن فرهنگی تاریخی و موزههای گردشگری و صنایعدستی بازدید کنند.
وی خاطرنشان کرد: دانشجویان و اساتید دانشگاههای کشور با ارائه کارت شناسایی مرتبط میتوانند روزهای یکشنبه و دوشنبه هفته آینده، ۱۶ و ۱۷ آذر به صورت رایگان از اماکن فرهنگیتاریخی و موزههای تحت مدیریت وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی در سراسر کشور دیدن کنند.
امینی هرندی اظهار کرد: این اقدام و حرکت فرهنگی به مناسبت روز دانشجو و با هدف ترغیب و تشویق قشر دانشگاهی کشور بخصوص دانشجویان و اساتید به بازدید از آثار تاریخی و فرهنگی در سطح کشور اتخاذ شده است
گفتنی است موزهها و امکان فرهنگیتاریخی از دستورالعملهای استانی در خصوص آلودگی هوا پیروی خواهند کرد.
